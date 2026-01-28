İzleyiciler Didem Balçın'ın kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyor. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında 20 yılı aşkın kariyeriyle adından söz ettiren Balçın, hem oyunculuk hem de girişimcilik alanında başarılı projelere imza attı. Sanatla iç içe büyüyen bir aileden gelen oyuncu, Türk dizilerinin uluslararası arenada tanınmasına önemli katkılar sağladı.

Didem Balçın kaç yaşında?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşında olan başarılı oyuncu, kariyerine 2002 yılında tiyatroyla başladı ve 2003'te ilk televizyon dizisinde rol aldı.

Didem Balçın nereli?

Didem Balçın, Ankara doğumludur. Sanat ve kültürle yoğrulmuş bir aileden gelen oyuncunun annesi Nur Balçın İstanbul kökenli olup 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Babası ise Gaziantepli olup TRT Radyosu'nda görev yapmıştır. Anne tarafından Arnavut kökenleri de bulunan Balçın'ın Özlem adında bir ablası vardır.

Didem Balçın'ın eğitim hayatı nasıl?

Didem Balçın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan 2003 yılında mezun oldu. Akademik eğitiminin ardından İstanbul'a taşınarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

Didem Balçın kimdir?

Didem Balçın, tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu yapan Türk ekranlarının sevilen isimlerinden biridir. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk profesyonel sahne deneyimini Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyunuyla kazandı.

2009 yılında Nergis Öztürk ile birlikte kendi tiyatrosunu kuran Balçın, "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunuyla Lions En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 2011 yılında ablası Özlem Balçın ile birlikte "Doda Sanat" Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurarak girişimcilik alanına da adım attı.

Televizyon kariyerinde "Diriliş: Ertuğrul" dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle büyük çıkış yakalayan Balçın, bu rolü "Kuruluş: Osman" dizisinde de sürdürdü. Ayrıca "Çakallarla Dans" film serisinde Fatma karakterini canlandırarak komedi türünde de başarısını kanıtladı. Filmografisinde "Oflu Hoca'nın Şifresi", "Gulyabani", "Meleklerin Aşkı", "Yalaza" ve "Ölene Kadar" gibi yapımlar yer alıyor.

Özel hayatında avukat Can Aydın ile Mart 2020'de nişanlanan Didem Balçın, Mayıs 2020'de evlendi. Çiftin 27 Nisan 2021'de dünyaya gelen Alican adında bir oğlu bulunuyor.