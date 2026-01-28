Tahliyesinin ardından bir kuaför salonunda tıraş olurken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada viral olan Sardoğan'ın fiziksel değişimi dikkat çekti. Cezaevinde kilo aldığı görülen Sinan Sardoğan'ın serbest kalması, özellikle Arife Gökçe'nin ailesi ve sosyal medya kullanıcıları arasında infiale yol açtı. Arife Gökçe'nin akıbetinden hâlâ haber alınamazken, olayın baş şüphelisinin tahliye edilmesi kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Sinan Sardoğan olayı nedir?

17 Aralık 2022 tarihinde Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde 5 çocuk ve 12 torun sahibi Arife Gökçe şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Ev kıyafetleri ve terlikleriyle kaybolan yaşlı kadının ocaktaki yemeği yanmış, süt taşmış halde bulundu. Bu durum Arife Gökçe'nin başına kötü bir şey geldiğine dair şüpheleri artırdı.

Eşi Fikri Gökçe'nin başvurusuyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşınan olayda, köyde yaşayan Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Programda yaşlı kadınlara taciz içerikli mesajlar gönderdiği anlaşılan Sardoğan, tutarsız ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Sinan Sardoğan neden tutuklandı?

Sinan Sardoğan, Arife Gökçe olayından bağımsız olarak farklı bir suçtan tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında Avcılar'da bir çocuğa yönelik cinsel istismar olayının failini araştırırken Sardoğan'ın televizyondaki görüntülerini inceledi. Eşkal bilgileri ve cep telefonu sinyallerinin eşleşmesi üzerine Sardoğan gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Sardoğan'ın 24 ayrı suç kaydı bulunduğu, bunlar arasında basit yaralama, tehdit, hakaret ve cinsel taciz suçlarının yer aldığı açıklandı. Köyde neredeyse tüm yaşlı kadınları rahatsız ettiği, birçok kadının bu nedenle köyü terk etmek zorunda kaldığı programa gelen ihbarlarla ortaya çıktı.

Sinan Sardoğan kimdir?

Sinan Sardoğan, Tokat doğumlu ve Almus ilçesinde yaşayan bir isimdir. Kendinden yaşça büyük kadınlara ilgi duymasıyla bilinen Sardoğan, köyde birçok kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki canlı yayınlarda çelişkili açıklamaları ve tavırlarıyla izleyicileri şoke etti.

Programa katılan mağdurlar, Sardoğan'ın fırsat buldukça yaşlı kadınları taciz ettiğini, taş ve sopayla saldırdığını anlattı. Arife Gökçe'nin kız kardeşi Hamide Eroğlu da Sardoğan'dan kaçmak için köyünü terk ettiğini söyledi. Olay günü bazı eşyalarını yıkayıp yaktığı ortaya çıkan Sardoğan, kamuoyunda "Sapık Sinan" olarak anılmaya başlandı. Arife Gökçe'nin kaybolmasından 3 yılı aşkın süre geçmesine rağmen yaşlı kadından hâlâ haber alınamıyor.