Takipçileri ünlü spikerin sağlık durumunu merak ederken, bazı kullanıcılar asılsız iddialar ortaya attı. Şener'in yaklaşık 25 kilo vermesi kamuoyunda endişeye neden oldu.

Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının sevilen sunucusu Ertem Şener hakkında sosyal medyada kanser olduğu yönünde söylentiler yayıldı. Ancak gazeteci Can Özçelik'in paylaştığı bilgilere göre ünlü spikerin herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Şener'in hızlı kilo kaybının ardında doktor kontrolünde uygulanan zayıflama iğnesi tedavisi yatıyor.

Ertem Şener'in sağlık durumu nasıl?

Ertem Şener'in sağlık durumu tamamen iyi ve uygulanan tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Hızlı kilo kaybı kontrollü bir zayıflama programının sonucu olarak gerçekleşti. Ünlü spiker şu an kilosunu korumak için düzenli ve sağlıklı bir beslenme programı uyguluyor. Takipçileri Şener'in ekranlardaki enerjisinin ve genel sağlığının yerinde olduğunu görmekten memnuniyet duyuyor.

Ertem Şener neden zayıfladı?

Ertem Şener'in kısa sürede yaklaşık 25 kilo vermesi doktor kontrolünde uygulanan zayıflama iğnesi tedavisinin sonucudur. Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de popüler hale gelen bu tedavi yöntemi, kilo vermek isteyen birçok ünlü isim tarafından tercih ediliyor. Uzmanlar kontrollü kilo kaybının sağlıklı şekilde sürdürüldüğünü belirtiyor.

Ertem Şener kimdir?

Ertem Şener, 18 Temmuz 1975 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. İstanbul 50. Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Medya kariyerine 1995 yılında radyoculukla başlayan Şener, ardından Muğla'da bölgesel bir televizyonda çalıştı.

1996 yılında TGRT'ye transfer olan Şener, İtalya Ligi maçlarının anlatımıyla dikkat çekti. 1997'de Star TV'ye geçerek Şampiyonlar Ligi maçlarının spikerliğini üstlendi. Telegol ve Futbolig gibi programların yapımcılığını ve sunuculuğunu gerçekleştirdi. Star TV'de anlattığı Şampiyonlar Ligi maçları sayesinde geniş kitlelere ulaşan Şener, Türkiye'nin en tanınmış spor spikerlerinden biri haline geldi.

2012 yılında Kanal D'de Kazanmak İçin Bir Dakika programını sunan Şener, aynı yıl TV8'de Trophy Türk yarışmasının sunuculuğunu Helin Avşar ile birlikte üstlendi. Kasım 2012'den itibaren Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarını sunmaya başladı. Gülşen Şener ile evli olan ünlü spikerin Ömer, Kerim ve Nurefşan adında üç çocuğu bulunuyor. Kendisine ait bir prodüksiyon şirketi ve haber sitesi bulunan Şener, 2012 yılında En İyi Spiker Ödülü'ne layık görüldü.