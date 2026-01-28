Medyapım imzası taşıyan Yeraltı dizisi, 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı NOW TV'de yayın hayatına başlayacak. Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Berna Aruz ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı yapım, suç dünyasının acımasız gerçekleri arasında filizlenen sarsıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor.

Yeraltı dizisi gerçek mi?

Yeraltı dizisinde anlatılan olaylar ve karakterler tamamen kurgudan oluşuyor. Gerçek kişi ya da olaylarla doğrudan bir bağlantı bulunmayan yapım, özgün dünyası ve senaryosuyla izleyiciye sinematografik bir deneyim sunmayı hedefliyor. Dizi, herhangi bir yabancı ya da yerli yapımdan uyarlama değil, baştan sona özgün bir proje olarak geliştirildi.

Yeraltı dizisinin konusu nedir?

Yeraltı dizisi, intikam, aşk ve suç dünyasının iç içe geçtiği sert bir dram hikayesini konu alıyor. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali, işlediği suçun ardından cezaevine girer. Hapishanede geçirdiği yıllar boyunca Türkiye'nin en karanlık yeraltı yapılanmalarından biriyle tanışır ve derin devletle iş birliği yaparak mafyanın içine sızar.

Üç yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Haydar Ali'yi çok daha zor bir yüzleşme beklemektedir. Geçmişte büyük bir aşkla sevdiği kadın Ceylan, artık en yakınındaki adamın eşidir. Bu durum Haydar Ali'yi hem duygusal hem de vicdani açıdan derin bir çıkmaza sürükler. İhanet, sadakat ve hayatta kalma mücadelesiyle örülü bir dünyada aşkın ve kaderin sınandığı sürükleyici bir hikaye izleyiciyi bekliyor.

Yeraltı dizisinin oyuncuları kimler?

Yeraltı dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş (Haydar Ali), Devrim Özkan (Ceylan) ve Uraz Kaygılaroğlu (Bozo) yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Mehmet Yılmaz Ak, Ekin Aksoy ve Nilay Erdönmez gibi deneyimli isimler bulunuyor.

Yeraltı dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeraltı dizisi 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamı NOW TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Başlangıçta 12 Ocak ve ardından 26 Ocak olarak planlanan yayın tarihi, stok bölümlerin hazırlanması nedeniyle güncellendi. Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlara imza atan ekibin yeni projesi olan Yeraltı, sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday.