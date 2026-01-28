Cezaevinden tahliye edilen Sinan Sardoğan'ın fiziksel görünümündeki değişiklik dikkat çekti. Kilo aldığı görülen Sardoğan'ın berber ziyareti, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte gündem yarattı. Peki Sinan Sardoğan hangi berbere gitti ve berber kim?

Sinan Sardoğan'ın gittiği berber kim?

Sinan Sardoğan, Tokat'ta işletme sahibi olan ve sosyal medyada yerel halk tarafından bilinen Cemil Gezici isimli bir berberde tıraş oldu. Cemil Gezici, tıraş görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı ve bu paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Sinan Sardoğan'ın gittiği berber nerede?

Sinan Sardoğan'ın tıraş olduğu berber dükkanı, Tokat ili sınırları içinde bulunuyor. Tahliyesinin ardından yaşadığı bilinen Almus ilçesine bağlı köy civarında olduğu belirtilen berber dükkanının tam adresi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Sinan Sardoğan olayı nedir?

Sinan Sardoğan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 17 Aralık 2022 tarihinde Tokat'ın Almus ilçesinde kaybolan 64 yaşındaki Arife Gökçe olayıyla gündeme geldi. Yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiğinin ortaya çıkmasıyla program boyunca tartışmalara neden oldu. Sardoğan, 24 sabıka kaydıyla dikkat çekerken Arife Gökçe olayından bağımsız olarak 2018 yılında İstanbul Avcılar'da yaşanan bir çocuk istismarı davası nedeniyle tutuklandı. Yürüyüş biçimi ve telefon sinyalleri üzerinden yapılan analizlerle tespit edilen Sardoğan, bu suçtan cezaevine girdi.

Arife Gökçe bulundu mu?

Müge Anlı programında günlerce ele alınan Arife Gökçe olayında henüz bir sonuç alınamadı. 64 yaşındaki kadın 3 yılı aşkın süredir kayıp ve akıbeti hâlâ bilinmiyor. Sinan Sardoğan ise Arife Gökçe olayından değil, farklı bir davadan tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye oldu.