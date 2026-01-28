21 Ocak'ta hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Dominik'ten Türkiye'ye dönerek teslim olan Esat Yontunç, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi ise ATK'dan gelen test sonucu, Yontunç'un iddialarını doğrular nitelikte negatif olarak açıklandı.

Esat Yontunç'un uyuşturucu testi sonucu ne çıktı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'un testi negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda alınan örneklerin incelenmesi sonucunda Yontunç'un vücudunda herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmedi.

Esat Yontunç nasıl gözaltına alındı?

Esat Yontunç hakkında 21 Ocak'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı. Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim" demişti.

Dominik'ten Türkiye'ye dönen Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ve ATK'da uyuşturucu testi için örneklerinin alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Esat Yontunç serbest bırakıldı

Savcılık ifadesinin ardından Yontunç adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik işlemlerinin ardından Yontunç, "fuhuşa teşvik etmek" suçundan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu an yurt dışına çıkması yasak olan Yontunç, soruşturma sürecinde adli kontrol hükümlerine uymak zorunda.

Esat Yontunç kimdir?

Esat Yontunç, Türkiye'nin en büyük medya şirketlerinden biri olan Acun Medya'nın Genel Koordinatörü olarak görev yapıyor. Survivor, MasterChef Türkiye ve Exatlon gibi popüler yarışma programlarının yapımcılığını üstlenen Acun Medya'da uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Yontunç, sektörde tanınan isimler arasında yer alıyor.Acun Ilıcalı'nın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Yontunç, şirketin hem Türkiye'deki hem de uluslararası projelerinde aktif rol üstleniyor. Survivor'un farklı ülkelerdeki versiyonlarının koordinasyonunda da görev alan Yontunç, medya dünyasında önemli bir konuma sahip.