Son Mühür- Son haftalarda izlenme oranlarını ciddi şekilde yükselten Yeraltı dizisi, uzun süredir zirvede yer alan Eşref Rüya’yı tahtından etmeye başladı.

Özellikle hikayesi ve karakter derinliğiyle dikkat çeken dizi, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak prime time yarışında iddiasını güçlendirdi.

İntizar’dan sürpriz teklif açıklaması

Daha önce Eşref Rüya dizisi için seslendirdiği şarkıyla gündeme gelen ünlü sanatçı İntizar, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saba Tümer’in programına konuk olan İntizar, dizilerle ilgili gelen teklifleri ilk kez açıkladı.

Sanatçı, Eşref Rüya için yaptığı çalışmaya değinerek şu ifadeleri kullandı: "Firari’yi istemişlerdi ama ben başka bir şarkı söyleyeyim dedim. Dizinin de fanıyım."

Rakip dizi teklifini reddetti

Programda asıl dikkat çeken detay ise Yeraltı dizisinden gelen teklif oldu. Saba Tümer’in “Rakip de senden şarkı istemiş” sözleri üzerine İntizar, teklifi neden kabul etmediğini net bir dille ifade etti.

Ünlü şarkıcı bu konudaki kararını şu sözlerle açıkladı: "Reddettim! Kendime yakıştıramıyorum böyle şeyleri..."

“Duygusal düşündüm” vurgusu

İntizar, kararının arkasında profesyonel sebeplerden çok duygusal bir yaklaşım olduğunu da belirtti. Sanatçı, Eşref Rüya’ya olan bağlılığı nedeniyle rakip projede yer almak istemediğini dile getirdi.