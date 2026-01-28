Türk televizyonlarında 'Kurtlar Vadisi' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi efsanelerin senaristi Raci Şaşmaz ile Berna Aruz'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu 'Yeraltı' dizisi ekran yolculuğuna başladı. Derin devlet, mafya ve imkansız bir aşk üçgenini konu alan dizi, ilk bölümüyle sosyal medyanın ve reytinglerin gündemine oturdu.

YERALTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Güçlü bir dram ve gerilim örgüsüne sahip olan Yeraltı, ailesinin intikamını almak için kendi geleceğini yakan bir adamın hikayesini anlatıyor. Ailesinin katilini öldürdükten sonra cezaevine giren Haydar Ali, özgürlüğüne kavuştuğunda kendini İstanbul kartelinin ve derin devlet operasyonlarının tam ortasında bulur. Ancak Haydar Ali için asıl büyük sınav, düşmanlarıyla değil kalbiyle vereceği savaştır. Üç yıl sonra hapisten çıktığında, uğruna her şeyi göze aldığı ve hâlâ unutamadığı kadın, artık en yakınındaki adamın eşi olarak karşısına çıkar.

YERALTI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin dikkat çekmesinin en önemli nedenlerinden biri güçlü oyuncu kadrosu oldu. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizide Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler de yer alıyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen ve Hakan Çelebi gibi başarılı isimler de bulunuyor.

YERALTI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Medyapım imzasıyla ekranlara gelen Yeraltı dizisi, her hafta Çarşamba akşamları NOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizi, 28 Ocak itibarıyla yayınlanan ilk bölümüyle ekran macerasına start verdi.

YERALTI 1. BÖLÜM ÖZETİ: NELER OLDU?

Dizinin ilk bölümünde Haydar Ali ve Ceylan'ın ilişkisi geri dönüşü olmayan bir yola girer. Haydar Ali, gizli planlar ve yeraltı dünyasının acımasız kuralları arasında sıkışıp kalır. Ceylan ise sevdiği adamı korumak için tehlikeli bir karar verir. İhanet ve sadakatin iç içe geçtiği bu ilk bölümde, atılan her adım karakterleri uçurumun kenarına biraz daha yaklaştırır.