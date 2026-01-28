Magazin gündemine bomba gibi düşen ve kamuoyunun yakından takip ettiği uyuşturucu soruşturmasında kritik aşama geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden alınan saç ve kan örnekleri, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) incelendi. Soruşturmanın en çok konuşulan ismi olan oyuncu Can Yaman ile birlikte diğer şüphelilerin tahlil sonuçlarını içeren rapor savcılığa ulaştı.

CAN YAMAN'IN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında örnekleri detaylı şekilde incelenen ünlü oyuncu Can Yaman'ın uyuşturucu testi sonucu negatif olarak belirlendi. Adli Tıp raporuna göre Yaman'ın kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadı. Raporun çıkmasıyla birlikte hakkındaki iddialar çürüyen ünlü oyuncu, serbest bırakılmasının hemen ardından İtalya'ya gitti.

'UYUŞTURUCU İLE DOLAŞTIĞIMI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?'

Test sonucunun temiz çıkmasının ardından gözler Can Yaman'ın açıklamalarına çevrildi. İtalya'ya döndükten sonra sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Yaman, Türk basınının kendisine yönelik tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı: 'Sevgili İtalyan basını: Türk basını bana hep kötü davrandı, bu yeni değil. Ama lütfen Boğaz'dan gelen haberleri kopyala-yapıştır yapmayın. Polisin zorlu soruşturmalar yaptığı ve birçok ünlü kişiyi tutukladığı bir zamanda uyuşturucu ile dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Doğru olsaydı bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim.'

RAPORDA 12 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Can Yaman'ın sonucunun temiz çıkmasına karşın, aynı operasyon kapsamında incelenen diğer şüphelilerle ilgili raporda çarpıcı sonuçlar yer aldı. Hazırlanan raporda, aralarında Melis Sabah, Emircan Şahin, Deniz Berk Cengiz ve Gökhan Gümüş'ün de bulunduğu toplam 12 şüphelinin uyuşturucu test sonucunun pozitif olduğu tespit edildi. Pozitif sonuç çıkan diğer isimler ise Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Orhan Aydın, Murat Sönmez ve Yoldaş Ulaş Yağmur olarak dosyaya işlendi.

CAN YAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncunun hayatı yeniden merak konusu oldu. 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Can Yaman, baba tarafından Arnavut kökenli ve kökleri Yugoslavya ile Makedonya'ya dayanıyor. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni olan başarılı isim, eğitim hayatındaki dereceleriyle de dikkat çekiyor. İtalyan Lisesi'ni birincilikle bitiren Yaman, 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa başlamadan önce dünyaca ünlü denetim firması PriceWaterhouseCoopers'ta altı ay avukatlık yapan Yaman, ileri derecede İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve İngilizce biliyor.

OYUNCULUK KARİYERİ VE İTALYA BAŞARISI

Ekran macerasına 'Gönül İşleri' dizisindeki Bedir karakteriyle başlayan Can Yaman, asıl çıkışını 'İnadına Aşk' dizisindeki Yalın Aras rolüyle yaptı. Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı 'Erkenci Kuş' dizisindeki Can Divit karakteriyle uluslararası bir şöhrete kavuşan oyuncu, bu performansıyla Altın Kelebek'te 'En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Kariyerini İtalya'ya taşıyan Yaman, 'Viola come il mare' ve 'Sandokan' gibi büyük bütçeli yapımlarda başrol oynadı. Ayrıca 2025 yılında GAİN platformunda yayınlanan 'El Turco' dizisinde Hasan Balaban karakterine hayat veriyor.