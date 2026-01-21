Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi fenomen yapımların senaristi Bahadır Özdener'in orijinal hikayesinden yola çıkılarak hazırlanan dizinin senaryosunu Berna Aruz kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Hudutsuz Sevda ve Aşk Mantık İntikam gibi başarılı dizileri yöneten Murat Öztürk oturuyor.

Yeraltı dizisi nerede çekiliyor?

Yeraltı dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Hikaye tamamen İstanbul eksenli olarak kurgulandı. Dizinin karanlık atmosferi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde hayat buluyor. Mafya, yeraltı kartelleri ve suç dünyasının anlatıldığı yapımda şehrin farklı mekanları kullanılıyor.

Yeraltı dizisinin konusu ne?

Yeraltı, merkezine yalnızca gerilimi değil, sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram olarak öne çıkıyor. Dizinin ana karakteri Haydar Ali, ailesinin katilini öldürerek intikamını alır ve cezaevine düşer. Cezaevinde kaldığı süre boyunca kendini Türkiye'nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur.

Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar. Haydar Ali'nin hâlâ unutamadığı kadın Ceylan, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır. Dizi; tutkulu bir aşkı, kaderin insanı en beklenmedik anda nasıl sınadığını ve kalbin en karanlık yerde bile yolunu bulduğunu çarpıcı bir dille anlatacak.

Hikayede aynı zamanda mafya, uyuşturucu kartelleri ve derin devlet üçgenindeki çekişmeler konu alınıyor. Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği yapımda, mafyanın içine sızan bir devlet görevlisinin mücadelesi de işleniyor.

Yeraltı dizisi oyuncu kadrosu

Dizinin güçlü oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Deniz Can Aktaş - Haydar Ali

- Haydar Ali Devrim Özkan - Ceylan

- Ceylan Uraz Kaygılaroğlu - Bozo

- Bozo Sümeyye Aydoğan - Sultan

- Sultan Burak Sevinç - Merdan

- Merdan Emir Benderlioğlu - Yavuz

- Yavuz Ekin Mert Daymaz

Koray Şahinbaş

Hülya Gülşen

Hakan Çelebi

Mehmet Yılmaz Ak

Yeraltı dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği Yeraltı dizisi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü NOW TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizi, pazartesi gününden çarşamba gününe alınarak yayın akışında yerini aldı.