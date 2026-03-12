2025-2026 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ikinci ara tatil dönemi kapıda. 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler 9 günlük kesintisiz bir tatile kavuşacak. Bu yıl ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması, öğrencilere uzun soluklu bir dinlenme fırsatı sunuyor.

Veliler ve öğrenciler arasında en çok merak edilen konu ise 13 Mart Cuma günü okulların açık olup olmayacağı ve sınıflarda yoklama alınıp alınmayacağı. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde bu güne dair önemli detaylar yer alıyor.

13 Mart Cuma günü okullar tatil mi

MEB tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 13 Mart Cuma günü okullar tatil değil. Eğitim öğretim normal şekilde devam edecek ve öğrencilerin okula gitmeleri gerekiyor. Ancak bu tarih tatilin başlangıç günü olduğundan birçok okulda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu. Sınıflarda yoklama alınıp alınmayacağı ve ders yapılıp yapılmayacağı konusundaki karar tamamen öğretmenlerin inisiyatifine bırakılmış durumda.

2026 ikinci ara tatil ne zaman başlıyor

MEB takvimine göre ikinci ara tatil, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla resmen başlayacak. Tatil süreci 16-20 Mart tarihleri arasını kapsıyor. Öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü tekrar okullarına dönerek ders başı yapacak. Bu süreçte velilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, 13 Mart'ın resmi olarak ders günü olarak kabul edilmesi ve devamsızlık kaydının tutulabilecek olması.

Ramazan Bayramı ile birleşen tatil 9 gün sürüyor

Bu yılın en önemli avantajı, ikinci ara tatil döneminin Ramazan Bayramı ile örtüşmesi. Normalde 5 iş günü olan ara tatil, bayram tatiliyle birleşerek toplamda 9 günlük kesintisiz bir dinlenme sürecine dönüşüyor. Öğrenciler ve aileler bu uzun tatil dönemini değerlendirmek için şimdiden plan yapmaya başladı.

Tatil sonrası eğitim takvimi nasıl şekillenecek

23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak. İkinci dönemin kalan bölümünde sınavlar ve proje teslim tarihleri yoğunlaşacağından öğrencilerin tatil sürecinde tamamen ders çalışmayı bırakmaması öneriliyor. Eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih MEB takviminde Haziran 2026 olarak belirlenmiş durumda. Veliler ve öğrenciler, güncel tatil takvimi ve olası değişiklikler için MEB'in resmi internet sitesini düzenli olarak takip edebilir.