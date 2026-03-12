Akıllı telefon üreticileri genellikle cihazlarına belirli bir süre boyunca yazılım ve güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Bu sürenin tamamlanmasının ardından ise modeller resmi destek listesinden çıkarılıyor. Samsung da benzer bir adım attı ve Türkiye’de çok sayıda kişinin kullandığı bazı Galaxy modelleri için güncelleme desteğini bitirdi.

Resmi destek süreci tamamlandı

Şirketin aldığı karara göre dört yıllık güncelleme sürecini tamamlayan bazı cihazlar artık yeni güvenlik yamaları ya da işletim sistemi güncellemeleri alamayacak. Kullanıcılar telefonlarını kullanmaya devam edebilecek. Ancak uzmanlara göre yazılım desteğinin sona ermesi, zaman içinde güvenlik açıklarına karşı daha hassas bir durum oluşmasına neden olabiliyor.

Yani cihazlar çalışmaya devam edecek ama yazılım tarafında artık yeni iyileştirmeler gelmeyecek. Bu durum uzun vadede performans ve güvenlik açısından bazı riskler yaratabilir.

Güncelleme desteği sona eren modeller açıklandı

Samsung’un güncelleme desteğini bitirdiği modeller arasında Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G bulunuyor. Bunun yanı sıra 2020 yılında piyasaya çıkan Galaxy S20 FE modeli için de destek sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Bu telefonlar piyasaya çıktıkları dönemde özellikle fiyat-performans yönüyle dikkat çekmiş ve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. Ancak dört yıllık güncelleme periyodunun dolmasıyla birlikte artık resmi destek listesinde yer almıyor.

Kullanıcılar telefonlarını kullanmaya devam edebilecek

Karar, cihazların tamamen kullanılamaz hale geleceği anlamına gelmiyor. Kullanıcılar telefonlarını günlük kullanımda sürdürebilecek. Yine de güvenlik yamalarının gelmemesi nedeniyle ilerleyen dönemde bazı açıkların ortaya çıkma ihitmali bulunduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle teknoloji uzmanları, özellikle güvenlik konusunda hassas olan kullanıcıların zamanla daha güncel modelleri tercih etmeyi düşünebileceğini söylüyor. Samsung tarafında ise güncelleme desteği biten modeller için süreç artık resmen tamamlanmış oldu.