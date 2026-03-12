MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kaşlı'nın parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Devlet Bahçeli'nin talimatıyla disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Kaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu hem de parti üyeliğinden ayrıldığını belirtti. İstifanın Yalçın'ın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini ifade eden Kaşlı, liderinin izinde ve emrinde olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaşlı'nın istifa açıklamasında dikkat çeken ifadeler

Ramazan Kaşlı, istifa metninde şu ifadelere yer verdi: "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacak. Ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın bilinmesini isterim." Kaşlı, istifa gerekçesinin detaylarını ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

MHP'de vekil istifaları devam ediyor

Bu gelişme, MHP'de son dönemde yaşanan milletvekili istifalarının bir yenisi olarak kayda geçti. Kasım 2024'te de Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları parti yönetimi tarafından istenmiş ve kabul edilmişti. Parti içi disiplin süreçlerinin sıklaşması dikkat çekiyor.

Ramazan Kaşlı kimdir

1 Ekim 1969 tarihinde Aksaray'da dünyaya gelen Ramazan Kaşlı, iş insanı ve siyasetçi. Aksaray Ticaret Meslek Lisesi'ni 1986'da bitiren Kaşlı, askerlik görevinin ardından Aksaray'da ticaret hayatına atıldı. 1978'den bu yana ayakkabı ve nakliye sektöründe faaliyet gösteren Kaşlılar Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Siyasete 1999 yerel seçimlerinde MHP'den belediye meclis üyesi adayı olarak adım atan Kaşlı, 1999-2004 yıllarında Aksaray Belediye Meclis üyeliği, 2003-2009 arasında MHP Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı ve 2016-2018 döneminde İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2018 ve 2023 genel seçimlerinde üst üste iki dönem MHP Aksaray milletvekili seçilen Kaşlı, evli ve iki çocuk babası. Kaşlı, 2024'te katıldığı bir televizyon programında emeklilere ek iş önerisi yapmasıyla da tartışma yaratmıştı.