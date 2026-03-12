Gündelik hayatta kullanılan birçok eşya zamanla unutuluyor. Ancak bazıları var ki yıllar geçtikçe tam tersine daha kıymetli hale geliyor. Koleksiyon piyasasında yapılan son değerlendirmeler, özellikle evlerde bulunma ihtimali olan bazı eşyaların ciddi bir ekonomik değere ulaşabildiğini gösteriyor.

Uzmanların dikkat çektiği üç ana kategori ise nadir paralar, eski mekanik daktilolar ve ilk nesil oyun konsolları oldu.

Nadir madeni paralar koleksiyoncuların radarına girdi

Koleksiyon dünyasında en hızlı değer kazanan parçaların başında eski Türk paraları geliyor. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ait olanlar ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında basılan bazı paralar oldukça rağbet görüyor.

Uzmanlar, düşük tirajla basılmış veya hatalı basım örneklerinin daha fazla ilgi çektiğini söylüyor. Paranın korunma durumu, seri numarası ve basım özellikleri değerini doğrudan etkileyebiliyor. Bazı örneklerin fiyatının, ilk değerinin binlerce katına kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Koleksiyon piyasasında bu tür paraların talebi giderek artış göteriyor.

Eski daktilolar yeniden ilgi görmeye başladı

Bir zamanlar ofislerin vazgeçilmez aracı olan daktilolar, bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş kullanım dışı kaldı. Fakat bugün durum biraz farklı.

1950 ile 1970 yılları arasında üretilen mekanik daktilolar, özellikle dekoratif objeler olarak yeniden değer kazanmaya başladı. İç mimari tasarımlarda sıkça tercih edilmesi ve koleksiyon ilgisinin artması bu eski makinelerin fiyatını yukarı çekti.

Orijinal kasasını koruyan ve çalışır durumda olan modeller daha çok aranıyor. Bu yüzden eski bir daktilo bazen beklenmedik bir şekilde koleksiyon piyasasında alıcı bulabiliyor.

Retro oyun konsolları teknoloji koleksiyonunun gözdesi oldu

1980’li ve 90’lı yıllarda piyasaya çıkan ilk nesil oyun konsolları da koleksiyoncuların ilgisini çeken bir diğer kategori. O dönemin oyun kültürünü temsil eden bu cihazlar, teknoloji meraklıları için ayrı bir anlam taşıyor.

Özellikle orijinal kutusu açılmamış ya da tüm aksesuarlarıyla saklanmış konsolların değeri oldukça yüksek olabiliyor. Dünya genelindeki bazı müzayedelerde bu konsolların beklenenden çok daha yüksek rakamlara satıldığı biliniyor.

Kısacası, evde yıllardır saklanan bazı eşyalar sandığınızdan daha değerli olabilir. Uzmanlar, eski para koleksiyonlarının, daktiloların ve retro konsolların bazen beklenmedik bir maddi deger taşıyabildiğini hatırlatıyor. Bu yüzden çekmecelerde unutulan parçalar zaman zaman koleksiyon piyasasında sürpriz sonuçlar doğurabiliyor.