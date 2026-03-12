Bankalar son dönemde müşterilerine yeni bir kolaylık sunmaya başladı. Ancak bu özellik, birçok kişi tarafından henüz fark edilmiş değil. Özellikle birden fazla bankayla çalışan kart kullanıcıları için dikkat çeken bir sistem devreye alındı.

Bankalar, “Açık Bankacılık” kapsamında müşterilerin farklı bankalara ait kartlarını tek ekran üzerinden görüntüleyebilmesine olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar farklı uygulamalar arasında gidip gelmek zorunda kalmadan kartlarını kontrol edebiliyor.

Yeni uygulama özellikle mobil ve internet bankacılığı kullananlar için pratik bir çözüm olarak görülüyor.

Farklı bankalardaki kartlar tek ekranda görülebiliyor

Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, başka bankalara ait kartlarına dair birçok bilgiye tek yerden ulaşabiliyor. Kart limitleri, yapılan harcamalar ve biriken puanlar mobil ya da internet bankacılığı üzerinden görüntülenebiliyor.

Bu özellik sayesinde farklı bankalarda kartı bulunan müşteriler için kart takibi biraz daha kolay hale geliyor. Özellikle birden fazla bankayla çalışan kullanıcıların bu sistemden fayda sağladığı belirtiliyor.

Para transferi işlemleri de yapılabiliyor

Sistem yalnızca kart bilgilerini görmekle sınırlı değil. Kullanıcılar farklı banka hesaplarını kullanarak ileri tarihli veya düzenli para transferi talimatları da oluşturabiliyor.

Bu durum, bankacılık işlemlerinin tek bir ekran üzerinden yürütülmesini sağlıyor. Kullanıcılar ayrı ayrı uygulamalara girmek zorunda kalmadan bazı işlemleri planlayabiliyor.

Özelliğin aktif edilmesi gerekiyor

Kart bilgilerini tek ekranda görmek isteyen kullanıcıların mobil ya da internet bankacılığı ayarlarından bu özelliği aktif etmesi gerekiyor. Bankalar bu sistemi müşterilere sunmaya başlasa da birçok kişinin bundan haberdar olmadığı ifade ediliyor.

Kısacası bankalar yeni bir kolaylık sunmuş durumda. Ama çoğu kart sahibi hâlâ bu özelliğin varlığından habersiz görünüyor. Sistemin zamanla daha fazla müşteri tarafından fark edilmesi bekleniyor.