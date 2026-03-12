Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan milyonlarca öğretmenin merakla beklediği ara tatil seminerleri konusunda resmi açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2. dönem ara tatil dönemindeki mesleki çalışmaların online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bu yıl Ramazan Bayramı ile ikinci ara tatilin aynı döneme denk gelmesi, öğretmenlerin seyahat planlarını doğrudan etkiliyordu. Bakanlığın aldığı esnek karar, öğretmenlerin memleketlerine rahatça gidebilmelerine olanak tanıyor.

Bakan Tekin'den seminer kararı açıklaması

Bakan Yusuf Tekin, 24 TV'deki "Arafta Sorular" programında konuya dair en net açıklamayı yaptı. Tekin, Ramazan Bayramı ile ara tatilin çakışmasını göz önünde bulundurarak öğretmenlerin mesleki çalışma dönemlerinin bu süreçte çevrimiçi olarak yapılacağını söyledi. Kararın temel gerekçesi olarak öğretmenlerin aileleriyle vakit geçirmelerini kolaylaştırmak gösterildi.

2026 ikinci dönem ara tatil takvimi nasıl işleyecek

MEB takviminde belirlenen programa göre öğrenciler 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla tatile girecek. Ara tatil resmi olarak 16 Mart Pazartesi başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. Ders başı ise 23 Mart Pazartesi olarak planlandı. Öğretmenler bu süreçte yüz yüze seminere katılmak yerine online platformlar üzerinden mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilecek.

Ramazan Bayramı ile birleşince 9 günlük tatil fırsatı doğdu

Bu yılın takvimindeki en büyük avantaj, ara tatil döneminin doğrudan Ramazan Bayramı ile örtüşmesi. 19 Mart'taki bayram arifesinden itibaren bayram tatili de devreye giriyor. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde öğretmen ve öğrenciler toplamda 9 günlük kesintisiz bir dinlenme sürecinden faydalanacak. Ayrıca 16 Mart'ın Kadir Gecesi'ne denk gelmesi de dönemin manevi açıdan önemini artırıyor.

Eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen tamamlanacak. Ara tatil sonrasında ikinci dönemin kalan bölümünde sınav ve proje değerlendirme süreçleri yoğun şekilde devam edecek. Öğretmenler ve veliler güncel takvim değişiklikleri için MEB'in resmi internet sitesini düzenli olarak takip edebilir. Seminerlerin online yapılması kararı, öğretmenler arasında olumlu karşılandı. Özellikle büyükşehirlerde görev yapıp aileleri farklı illerde bulunan eğitimciler için bu uygulama ciddi bir kolaylık sağlayacak.