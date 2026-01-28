Karne heyecanının ardından başlayan yarıyıl tatili sürerken, sosyal medyada tatilin Şubat ayına kadar uzatılacağına dair söylentiler yayıldı. Peki 15 tatil gerçekten uzatıldı mı, okullar hangi tarihte açılacak? İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takviminin tüm detayları.

15 tatil 2026 ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 yılı yarıyıl tatili 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihten itibaren tüm öğrenciler ikinci dönem derslerine başlayacak.

Yarıyıl tatili uzatıldı mı, resmi açıklama var mı?

Resmi açıklamalara göre 15 tatil süresi mevcut durumda uzatılmamıştır. MEB tarafından daha önce belirlenen takvim aynen uygulanmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan uzatma haberleri gerçeği yansıtmıyor.

İkinci ara tatil 2026 ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu dönemde bir haftalık mola yapacak.

2026 yaz tatili ne zaman başlıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre önemli tarihler şu şekilde sıralanıyor: Yarıyıl tatili 2 Şubat'ta sona eriyor, ikinci ara tatil 16-20 Mart arasında yapılacak ve yaz tatili 26 Haziran'da başlayacak. Velilerin ve öğrencilerin planlarını bu tarihlere göre yapması önem taşıyor.