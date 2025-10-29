Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünü binlerce kişinin katıldığı büyük bir fener alayıyla kutladı. Kent, 29 Ekim akşamı kırmızı-beyaza büründü.

Yürüyüş, 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Hükümet Konağı önünden başladı. Kortej, Cumhuriyet Meydanı üzerinden Gündoğdu Meydanı’na kadar ilerledi.

Fener alayına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç öncülük etti. Kortejin en önünde yürüyen Tugay ve Güç’e binlerce vatandaş eşlik etti. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan İzmirliler, Gündoğdu Meydanı’na kadar süren yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.

İzmir kırmızı-beyaza büründü

Kortej boyunca marşlar söylendi, balkonlardan alkışlar yükseldi. Cadde ve meydanlar tamamen doldu, Konak ve Kordon boyunca büyük kalabalıklar oluştu.

İzmir’in birçok ilçesinde de eş zamanlı etkinlikler düzenlendi. İzmir'in diğer ilçelerinde de meydanlarında vatandaşlar meşalelerle yürüyüş yaptı.

Havai fişek gösterisi ve Haluk Levent konseri

Fener alayı sonrasında kutlamalar saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan havaî fişek gösterisiyle devam etti. Gökyüzü kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlanırken, binlerce kişi coşkuyla bayrak salladı.

Ardından saat 21.30’da ünlü sanatçı Haluk Levent sahneye çıktı.