Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Göztepe, yarın Eyüpspor’un konuğu olacak. İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz serisini sürdürüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada Göztepe, rakibini yenerek hem zirve takibini sürdürmeyi hem de Avrupa hedefinde avantaj yakalamayı planlıyor. İstanbul ekibi Eyüpspor ise 4 puanla 14. sırada bulunuyor.

Dış sahada başarılı performans

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon dış sahada çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Çaykur Rizespor’u 3-0, Karagümrük’ü 2-0’lık skorlarla geçen Göztepe, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, Eyüpspor deplasmanında da galibiyet serisini devam ettirerek bu sezonki üçüncü dış saha zaferini almak istiyor.

Eksik oyuncu bulunmuyor

Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, hafta içi yapılan antrenmanlara döndü ve Eyüpspor karşılaşmasında kulübede yer alması bekleniyor. Teknik direktör Stoilov, maçın gidişatına göre 26 yaşındaki sağ beke şans verebileceğini açıkladı. Böylece Göztepe’de yarınki mücadele öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor.

Maçın hakemi belli oldu

Eyüpspor – Göztepe karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Dördüncü hakem ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.