İzmir'de uzun süredir devam eden şiddetli kuraklık, kentin ana su kaynaklarında endişe verici bir tablo oluşturdu. Özellikle Büyükşehir'in en kritik su deposu olan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı, kayıtlara geçecek rekor bir düşüşle yüzde 3.91 seviyesine geriledi. Benzer şekilde, Balçova ve Kutlu Aktaş barajlarında da doluluk oranları daha önceki dönemlere kıyasla en düşük seviyelerini gördü ve kentte su krizinin boyutları belirginleşti. Geçen yılın aynı periyodunda yüzde 17.51 doluluk oranına sahip olan Tahtalı Barajı'ndaki bu dramatik gerileme, şehir genelindeki su sıkıntısının ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Su kaynaklarında alarm zilleri çalıyor: Barajlarda rekor seviyeler

Kuraklığın yol açtığı olumsuz sonuçlar, İzmir'in su rezervlerinde derin bir iz bıraktı. Tahtalı Barajı’nın yanı sıra, diğer önemli su kaynaklarında da doluluk oranları hızla düştü. Balçova Barajı'nda doluluk, geçen seneki yüzde 19.94 seviyesinden yüzde 6.59’a inerken, Kutlu Aktaş Barajı’nda ise durum daha da vahimleşerek yüzde 12.46'dan inanılmaz düşük bir seviye olan yüzde 0.16’ya düştü. 1997 yılında tamamlanarak 25 yıldır su seviyesi kayıtları tutulan Tahtalı Barajı’nda, daha önceki en düşük doluluk rekoru yüzde 5.5 ile 2008 yılında kaydedilmişti. Mevcut yüzde 3.91 oranı, bu tarihi rekorun da altına inerek su krizinin geldiği kritik noktayı gözler önüne seriyor ve yetkilileri acil önlemler almaya zorluyor.

İZSU'dan zorunlu tedbir: Gece su kesintileri devam ediyor

Yaşanan bu olağanüstü su sıkıntısı nedeniyle, İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU), kent genelinde su tasarrufunu sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu gece su kesintilerini sürdürüyor. Bu zorunlu tedbir kapsamında, İzmir'in büyük ilçeleri olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes’te belirlenen bölgelerde bir gün, ertesi gün ise Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Buca’daki mahallelerde gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 6 saat süreyle su temin edilemiyor. İZSU, bu kesintilerle mevcut su rezervlerini korumayı ve haneler üzerindeki su baskısını yönetmeyi amaçlıyor.

Gözler Meteoroloji'de: Beklenen yağışlar ne kadar yeterli olacak?

Kentin kuraklık gündemindeki bu ciddi durum sürerken, İzmirlilerin umutla beklediği yağış haberleri de geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, Pazartesi günü itibarıyla İzmir ve çevresinde yerel sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Her ne kadar bu yağışların barajlardaki su seviyelerine kısmi bir katkı sağlaması beklense de, mevcut kritik seviyeler göz önüne alındığında, baraj doluluk oranlarında hızlı ve kalıcı bir yükseliş beklenmiyor. Bu nedenle, İZSU tarafından uygulanan su tasarrufu tedbirlerinin ve gece kesintilerinin, olası yağışlara rağmen bir süre daha devam etmesi ve suyun çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Kent yönetimi, halkı su kullanımında maksimum hassasiyeti göstermeye çağırıyor.