İstanbul’da kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak anılan ve yeni doğan bebeklerin acil sevkler yoluyla özel hastanelere yönlendirilerek haksız kazanç sağlandığı ve bazı bebeklerin ihmaller ya da hatalı müdahaleler sonucu hayatını kaybettiği iddialarına yönelik davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ara karar açıklandı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 7’nci duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, doktor Mehmet Gürül ile hemşireler Sümeyye Nur Taşçı ve Cansu Akyıldırım’ın tahliyesine karar verdi. Söz konusu sanıkların tutuksuz yargılanmalarına hükmedildi.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 24 Mart 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi.

İddianamede neler yer alıyor?

Savcılık iddianamesinde, örgüt lideri oldukları öne sürülen doktorlar ile çete üyeleri hakkında “ihmali davranışla kasten öldürme”, “örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamaları yer alıyor. Soruşturma kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile bazı sağlık personeli arasında iddia edilen iş birliği sonucu bebeklerin anlaşmalı özel hastanelere yönlendirildiği, bu hastanelerde yetersiz bakım nedeniyle ölüm ya da ciddi sağlık zararlarının meydana geldiği ileri sürülüyor.