Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da gerçekleştirilen törende vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Hatay’ın tarihsel, kültürel ve toplumsal önemine dikkat çekti.

“Hatay gönlümüzde ayrı bir yere sahip”

Erdoğan, Hatay’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, binlerce yıllık tarihi, zengin kültürü ve insanlarının cömertliğiyle Hatay’ın Türkiye için özel bir konumda olduğunu ifade etti. Karşısındaki kalabalığın birlik ve beraberliğini güçlü şekilde hissettiğini söyledi.

İlçelere selam gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya’dan İskenderun’a, Erzin’den Yayladağı’na, Reyhanlı’dan Hassa ve Defne’ye kadar Hatay’ın tüm ilçelerindeki vatandaşlara selam ve sevgilerini iletti. Ayrıca Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Ankara başta olmak üzere deprem bölgesinin tamamından töreni takip eden yurttaşlara da mesaj gönderdi.

“Birlik ve beraberlik tablosu”

Hatay’ın farklı inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, gösterilen misafirperverlik için Hataylılara teşekkür etti. Depremzedelerin mutluluğunun paylaşıldığı anlamlı bir günde bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, törende bulunan tüm katılımcılara şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da düzenlenen törende konuşmasını birlik, kardeşlik ve vefa mesajlarıyla sürdürdü. Hatay halkının kendilerine olan desteğine dikkat çeken Erdoğan, en zor dönemlerde verilen bu desteğin sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

“Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık”

Hatay’ın kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, deprem sonrası yaşanan zorlukların birlikte aşıldığını söyledi. Yaraların sabır, şefkat ve dayanışmayla sarıldığını vurgulayan Erdoğan, bu sürecin tüm dünyaya örnek olacak bir birliktelik ortaya koyduğunu dile getirdi.

“Milletimize mahcup olmadık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıl boyunca milletin emanetine sahip çıktıklarını ifade ederek, “Allah’a emanet edilen bu sorumluluğa ihanet etmedik, milletimize mahcup olmadık” dedi. Sabotaj ve karalama girişimlerine rağmen halktan aldıkları güçle yollarına devam ettiklerini belirtti.

“Alnımız ak, başımız dik”

Konuşmasında verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, bugün milletin karşısında alnı açık, başı dik durduklarını ifade etti. Erdoğan, bu duruşun temelinde milletle kurulan güçlü bağ ve karşılıklı güvenin yer aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından sergilenen bazı tutumları hatırlattı. Deprem sürecinde acılar üzerinden siyaset yapıldığını belirten Erdoğan, yaraları sarmak yerine felaketi istismar eden çevrelerin bugün sahneden çekildiğini ifade etti.

“Felaketi siyasi rant malzemesi yapanlar vardı”

Erdoğan, depremin hemen sonrasında enkaz alanlarında açıklamalar yapan, gerçek dışı vaatlerde bulunan ve sosyal medyada görüntü peşinde koşan kesimlere tepki gösterdi. “İnsanımız acı içindeyken ahkâm kesenler, bedava ev vaat edenler, enkaz önünde selfie çekenler vardı” diyen Erdoğan, bu tutumların milletin vicdanında karşılık bulmadığını söyledi.

“Yüzyılın felaketini istismar ettiler”

Depremzedelerin yaşadığı acılar üzerinden siyasi hesap yapıldığını dile getiren Erdoğan, “Biz yaraları sarmak için canımızı dişimize takarken, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı” ifadelerini kullandı. Depremzedelere hakaret eden, sırf oy tercihleri nedeniyle dışlayan yaklaşımların da yaşandığını belirtti.

“Bugün hiçbiri ortalıkta yok”

Erdoğan, deprem sürecinde eleştirilerle ve karalama kampanyalarıyla gündeme gelen isimlerin bugün ortada olmadığını vurguladı. Popülizm yapanların, reyting ve propaganda peşinde koşanların, dezenformasyon yayanların kaybolduğunu belirten Erdoğan, “Ama biz buradayız, sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da düzenlenen törende konuşmasının devamında devletin depremzedeleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurguladı. Zor günlerde kardeşliğin önemine dikkat çeken Erdoğan, milletin kendilerine verdiği emaneti bir nöbet bilinciyle taşıdıklarını ifade etti.

“Milletin başını yere eğdirmeyeceğiz”

Erdoğan, Hatay halkına hitaben yaptığı konuşmada, kendilerine duyulan güvenin karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, “Siz bize sahip çıktığınız müddetçe bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız” dedi. Depremzedelerin her koşulda yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

455 bin 357 konut tamamlandı

Depremin vurduğu 11 ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, yapımı tamamlanan 455 bin 357 afet konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Yıl sonu için açıklanan hedefin de aşıldığını belirten Erdoğan, bu konutlarla birlikte depremzedeler için yeni bir yaşamın başladığını söyledi.

“Dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı”

Erdoğan, afet konutları sürecini dünyada çok az ülkenin başarabileceği bir çalışma olarak nitelendirerek, Cumhur İttifakı olarak bu sürecin başarıyla yürütüldüğünü ifade etti. Konutların yapımında emeği geçen mimarları, mühendisleri, işçileri ve yüklenici firmaları tek tek tebrik etti.

Depremde hayatını kaybedenler anıldı

Konuşmasında 6 Şubat depremlerine de değinen Erdoğan, 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Depremden 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 11 ilde geniş bir alanın ağır hasar gördüğünü belirten Erdoğan, tüm kayıpları rahmetle andı.

“Asrın seferberliği başlatıldı”

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Erdoğan, arama kurtarma, sağlık, enkaz kaldırma ve psikolojik destek çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan, milletin yediden yetmişe büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirterek, bu süreci “asrın seferberliği” olarak tanımladı.

Erdoğan, hükümetin başarısız olmasını bekleyen çevrelerin söylemlerine aldırmadıklarını belirterek, ümitsizliğin bir çıkmaz olduğunu vurguladı. İstiklal Marşı şairinin dizelerine atıf yapan Erdoğan, bu anlayışla yüzyılın en büyük seferberliğini başlattıklarını ve şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

11 ilde 3 bin 481 şantiye

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan, 11 ilde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve emekçinin görev yaptığını söyledi. Kısa sürede tamamlanan konutlar için şükürlerini dile getiren Erdoğan, yeni yuvaların depremzedelere huzur getirmesini temenni etti.

Anahtar teslimleri sürüyor

Kırk gün önce Adıyaman’da 350 bin konutun anahtarlarının teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, bugün itibarıyla 455 bin konutun hak sahiplerine verildiğini açıkladı. Hatay’da anahtar teslimi yapılacak konut ve iş yeri sayısının ise 153 bin 755’e ulaştığını ifade etti.

Altyapı ve istihdam projeleri

Sadece konut inşa edilmediğini belirten Erdoğan, şehirlerin altyapısının da tamamen yenilendiğini söyledi. İskân çalışmalarının yanı sıra istihdam sağlayacak projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Erdoğan, Defne’den başlayarak Antakya Merkez ve Samandağ’ı kapsayan hatta Türkiye’nin en büyük atık su tesislerinden birinin inşasının sürdüğünü aktardı. Ayrıca Tahtaköprü Barajı ve Reyhanlı sulama projeleriyle toplam 1 milyon 30 bin dekar alanda sulama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Asi Nehri ve altyapı vurgusu

Erdoğan, 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay’ın kanalizasyon probleminin çözüleceğini belirtti. Bu projeyle birlikte Asi Nehri’ndeki kirliliğin de ortadan kalkacağını ifade eden Erdoğan, tarihi yapıların titiz bir restorasyon sürecinden geçirildiğini, Harbiye Şelaleleri’nin de yeniden eski görünümüne kavuşturulacağını söyledi.

11 ilde 105 bin yeni teslimat

Konuşmasında deprem konutlarına ilişkin güncel rakamları paylaşan Erdoğan, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Kilis, Kayseri, Tunceli ve Bingöl’de toplam 105 bin 179 konut, köy evi ve iş yerinin daha hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Böylece 11 ilde teslim edilen toplam bağımsız bölüm sayısının 455 bin 357’ye ulaştığını vurguladı.

200 milyar liralık toplu açılış

Erdoğan, Hatay’da bugün toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım, eser ve hizmetin de toplu açılışının yapıldığını duyurdu. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye kadar birçok alanda projelerin hayata geçirildiğini belirten Erdoğan, bu yatırımların Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

“Hatay’a hayırlı olsun”

Eğitim kurumları, sağlık merkezleri, spor alanları ve sanayi sitelerini kapsayan yatırımların Hatay’a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projelerde emeği geçen bakanlıklara, yerel yönetimlere, firmalara ve hayırseverlere teşekkür etti.

“Tuzaklara karşı dikkatli olacağız”

Konuşmasının siyasi bölümünde birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, Türkiye’nin güçlü bir iktidara ve güçlü bir ittifaka ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, etnik köken, mezhep ve inanç üzerinden fitne çıkarılmaya çalışıldığını savunarak, “Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız” dedi.

Erdoğan, başvuruları e-Devlet üzerinden başlayan 500 bin sosyal konut projesinde deprem bölgesindeki illere özel kontenjan ayrıldığını açıkladı. Buna göre Hatay’da 13 bin 289, Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Malatya’da 9 bin 609, Adıyaman’da 6 bin 620, Gaziantep’te 13 bin 890, Şanlıurfa’da 13 bin 690, Diyarbakır’da 12 bin 165, Adana’da 12 bin 400, Elazığ’da 3 bin 825, Osmaniye’de 2 bin 990 ve Kilis’te 1 bin 170 sosyal konut inşa edilecek.

“Çalışmaya devam edeceğiz”

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Hatay, deprem bölgesi ve ülke genelinde çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, milletin kendilerine emanet ettiği sorumluluğu kararlılıkla taşıyacaklarını ifade etti. “Milletin yanındayız, milletin emanetine ihanet etmeyeceğiz” diyen Erdoğan, konuşmasını birlik ve kararlılık mesajlarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.