Son Mühür- Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen adli soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gündeme gelen uyuşturucu kullanımı iddialarına ilişkin analiz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Analizlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlanmadı

Soruşturma dosyasına giren raporda, ilgili kişilerden alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına yer verildi. Raporda, uygulanan analiz yöntemleri kapsamında sistemde yer alan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Yetkililerce hazırlanan raporda, “Belirlenen yöntemlerle gerçekleştirilen analizler sonucunda; sistematiğimizde bulunan uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri tespit edilememiştir” ifadesi kullanıldı. Soruşturmanın, elde edilen bulgular doğrultusunda sürdüğü bildirildi.