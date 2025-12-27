Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soğuk hava koşullarına karşı sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Soğuk havalara karşı 81 ilde eş zamanlı çalışma

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kış şartlarının ağırlaştığı bu dönemde hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, ihtiyaç duyan herkesin yanında olduklarını ifade etti.

Valiliklere genelge gönderildi

Açıklamada, 81 il valiliğine genelge gönderildiği bilgisine yer verildi. Buna göre; valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm kurumlar koordinasyon içinde sahada görev yapıyor. Sokakta yaşayan vatandaşlara ulaşmak amacıyla çalışmaların yılın her günü, gece ve gündüz aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Vatandaşlara çağrı

Bakan Göktaş, sürecin etkin şekilde yürütülmesinde vatandaşların duyarlılığının kritik rol oynadığına dikkat çekti. Sokakta barınma ihtiyacı olan bir kişinin görülmesi halinde, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranarak yetkililere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.