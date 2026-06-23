Son Mühür/ Beste Temel- Yeniden Refah Partisi, İzmir’in en öenmli ilçelerinden Buca’da önemli bir bayrak değişimi gerçekleştirdi. İlçe başkanlığı koltuğuna, Buca siyasetinin ve İzmir iş dünyasının aşina olduğu İbrahim İşkuran oturdu. Partinin ilçedeki yeni yol haritasını belirleyecek bu hamle, teşkilat içinde de büyük bir hareketlilik yarattı.

Sahadan başkanlığa uzanan yol

İbrahim İşkuran, Buca için yabancı bir isim değil. Daha önce ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten, iş dünyasındaki projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından söz ettiren İşkuran, bu kez dümene geçti.

Görev tevdi töreninde konuşan Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, Buca’da daha dinamik bir dönemin kapısını araladıklarını belirtti. Arıkan, teşkilat çalışmalarının sahada çok daha güçlü ve kararlı bir sesle yankılanacağını vurgulayarak İşkuran’a güvenini ilan etti. Beklenti oldukça yüksek.

"Masa başında değil, sahada olacağız"

Çiçeği burnunda ilçe başkanı, görevi devralır devralmaz ilk mesajını net cümlelerle verdi. Siyaset tarzlarının temelini samimiyet ve çözüm odaklılık üzerine kuracaklarını aktaran İşkuran, Buca için büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin farkında.

"Buca’mıza, İzmir’imize ve davamıza hizmet etmek için yola çıktık. Teşkilatımızla birlikte, birlik içinde halkımızın gönlüne dokunacağız. Önümüzdeki süreçte saha çalışmalarımıza büyük bir hız veriyoruz."

Buca siyasetinde yeni güç dengesi

Yeniden Refah Partisi Buca teşkilatı, bu kan değişimiyle birlikte yerel siyasetteki ağırlığını artırmayı planlıyor. Klasik muhalefet ya da içi boş vaatler yerine, doğrudan vatandaşın sorunlarına odaklanan bir strateji izlenecek. Halkın beklentilerini dinleyen, yerel sorunlara somut çözümler üreten güçlü bir teşkilat modeli hedefleniyor.