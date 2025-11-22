Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planlarında yapılan değişikliklerle taşınmazların değerinde meydana gelen artışın kamuya da yansımasını amaçlayan yeni yönetmeliğini yayımladı. Resmi Gazete’de yürürlüğe giren “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği”, plan değişikliği sonrasında değer kazanan tüm taşınmazlardan zorunlu olarak “değer artış payı” alınmasını hükme bağladı. Bakanlık tarafından hazırlanan düzenleme, söz konusu artıştan doğan kazancın yüzde 90’ının kamuya aktarılmasını öngörerek, plansız şehirleşmenin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Böylece hem şehir planlamasında disiplin sağlanması hem de oluşan ekonomik değerin büyük bölümünün toplumsal faydaya yönlendirilmesi hedefleniyor.

Mağduriyet ve uyuşmazlık giderilecek

Yönetmelikle birlikte sadece arsa değerindeki artış dikkate alınarak hesaplanacak değer artış payının tahsilatında mülk sahiplerine farklı ödeme seçenekleri sunuluyor. Peşin ödeme tercih edenlere yüzde 10 indirim imkânı tanınırken, isteyenler için taksitlendirme yolu da açık bırakılıyor. Düzenleme ayrıca yıllardır kamulaştırılamayan ve mülkiyet hakkı üzerinde fiili kısıtlamalar yaratan özel mülkiyetteki bazı taşınmazlara da çözüm getiriyor. Daha önce okul, sağlık tesisi veya benzeri kamu hizmet alanı olarak planlanmış ancak kamulaştırılamamış bu taşınmazlarda, ilgili kamu kurumunun artık ihtiyaç duymaması ve idarenin onay vermesi halinde plan değişikliği yapılabilecek. Böylece hem mülk sahiplerinin yaşadığı mağduriyet giderilecek hem de kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkların yargıya taşınmadan çözülebilmesi sağlanacak.