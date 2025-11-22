Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine önemli bir adım attı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamalarıyla soruşturma yapılmasına izin verdi.

Savcılığın talebi üzerine inceleme yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin konser harcamalarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında iddianamenin ardından dosyayı İçişleri Bakanlığına gönderdi.

Savcılık, Yavaş ve Uzunoğlu’na yöneltilen eylemlerin “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” kapsamında değerlendirildiğini belirterek soruşturma izni talep etmişti.

Bakanlık soruşturmanın önünü açtı

İçişleri Bakanlığı, savcılığın talebi doğrultusunda iki isim hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi. Böylece Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddialar için yargısal süreç resmen ilerleyebilecek.

Soruşturmanın odak noktası

Soruşturmanın, konser organizasyonlarına yönelik harcamalarda usulsüzlük olup olmadığına ve denetim süreçlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğine odaklanacağı ifade ediliyor. Belediyenin yaptığı ödemelerin ve denetim zincirinin ayrıntılı şekilde inceleneceği belirtiliyor.

Belediyeden açıklama bekleniyor

Kararın kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesinin konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Belediyenin, suçlamalara ilişkin değerlendirmeyi kısa süre içinde paylaşacağı öngörülüyor.