Son Mühür / Merve Turan - Yeni yılın ilk gününde İzmir’de trafik kazası meydana geldi. Bayraklı Tünelleri girişinde yaşanan kazada, edinilen bilgilere göre üç kişi yaralandı.

Otomobil yan yattı, panik yaşandı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Kazanın ardından araç içinde ve çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle tünel girişinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında sağ şerit geçici süreyle trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmalarının ardından yolun yeniden normale dönmesi bekleniyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.