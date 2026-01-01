Son Mühür / Atakan Başpehlivan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ilçedeki tarım ve turizm potansiyeli ile ilgili önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulunarak, özellikle Foça Karası Üzümü ve Gerenköy Domatesi için coğrafi işaret almak için çalışmalarını arttırdıklarının altını çizdi.

Saniye Bora Fıçı: Foça Karası Üzümü ve Gerenköy Domatesi’ne coğrafi işaret almaya çalışıyoruz

Foça Yoğurt markasının belediyenin de ortak olduğu kıymetli değer olduğunu vurgulayan ve önümüzdeki yıllarda Foça Karası Üzümü ile Gerenköy Domatesi’nin coğrafi işaret aldırmaya çalışacaklarının altını çizen Başkan Saniye Bora Fıçı, “Benim ömrüm çiftçilikle geçti. Ben hemen hemen tüm tarım ürünlerini işledim.

İş dünyası bana önemli katkılar sağladı ancak ben tarım ve hayvancılık kökenli birisiyim. Foça Yoğurt belediyenin de ortak olduğu çok kıymetli bir değer. İlçeye ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlıyor. Büyümesi gerekiyor ve büyürken kaliteyi yok etmemesi gerekiyor. Foça Karası Üzümü ve Gerenköy Domatesi’ne coğrafi işaret almaya çalışıyoruz.

Bunların her birisi prosedür gerektiren işler, zeytinyağı da bunların arasında her birinin marka değerini oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Foça Belediyesi olarak, Foça Karası’nı burada yetiştiremezsek söylediklerimizin hepsi havada kalır. O antik çağda olan Foça Karası Şarabı’nın ticareti 3000 yıl önce yapılıyordu bunu sağlamamız gerekiyor.” diye konuştu.

“Yatak kapasitemiz yeterli değilse, uluslararası turizmi sağlamakta zorluk çekeriz”

Öte yandan, Foça’nın uluslararası turizm potansiyeli ve yerli turist sayıları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Fransız Tatil Köyü’nden de örnek vererek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yatak kapasitemiz yeterli değilse, uluslararası turizmi sağlamakta zorluk çekeriz. Turizm acentaları bir yere turist taşıyacaksa uçakla taşır ve yatak kapasitesi ile hizmet kalitesi ister. İlk Fransız Tatil Köyü’nün kurulduğu dönemde Foça’da bunları yapmak daha kolaymış. Malum Çeşme ve Urla segment olarak vatandaşın rahatlıkla tatil yapacağı bir fiyat politikasının dışında, vatandaşımıza kalan tek yer var Foça. Buraya bayram ve hafta sonu koşullarında günlük 24 bin araç giriyor.

Bu insanlar günü birlik turizm dediğimiz yöntemle ağırladığımız misafirlerimiz, bütün ekonomik sıkıntı çekiklen bu ortamda yiyeceklerini yanında getirip sadece denizden faydalanıyorlar ve çöplerinin bırakıyorlar. Bu 38 bin nüfusu olan bir ilçe için zor bir durum. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor. Eğer bir yaz ve kış koşullarına göre İlbank’tan bütçe alamazsak bu sorunlar devam edecek.“