Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20.01.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Menemen ilçesiyle ilgili verilen sit kararı dikkat çekti. İzmir'in Menemen ilçesi Doğa Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazda bulunan bir alan, 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi.

Söz konusu sit alanı nerede yer alıyor?

Söz konusu alan, İzmir'in Menemen ilçesi Doğa Mahallesi'nde yer alıyor. Doğa Mahallesi 101 ada 9 parsel numaralı taşınmazda kalan alan, karar eki 1/10000 ölçekli harita üzerine işaretlendiği şekli ile 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi.

Söz konusu kararda, "İzmir İli, Menemen İlçesi, Doğa mahallesi 101 ada 9 parsel numaralı taşınmazda kalan alanın kararımız eki 1/10000 ölçekli harita üzerinde işaretlendiği şekli ile 1. (Birinci) derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin ve haritanın uygun olduğuna, karar verildi." ifadeleri kullanıldı.