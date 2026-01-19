Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup eden Göztepe, ikinci yarıya üç puanla başladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Güçlü bir rakibe karşı hak ettiğimiz bir galibiyet”

Maçın zorluk derecesine dikkat çeken Stoilov, Çaykur Rizespor’un ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Zor bir rakibe karşı oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Uzun aradan sonra oynanan ilk maçlar her zaman risklidir. Bugün kazandık ancak birçok oyuncumuz gerçek potansiyelinin altında kaldı” ifadelerini kullandı.

“Bazı oyuncular beklenen seviyede değildi”

Takım performansını eleştirel bir dille değerlendiren deneyimli teknik adam, bazı futbolcuların sahada yeterli etkiyi gösteremediğini belirtti. Stoilov, “Oyun sistemimiz, her oyuncunun her maçta üst seviyede olmasını gerektiriyor. Bugün bunu tam anlamıyla sahaya yansıtamadık ve bu durumu kısa sürede değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

Savunma hattına özel vurgu

Karşılaşmadaki savunma zaaflarına da değinen Stoilov, skor 1-0 olduktan sonra farkı artırabilecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi. Rakibin de önemli pozisyonlar yakaladığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Savunmada daha önce çok daha iyi bir seviyedeydik. Bugünkü görüntü bizim için normal değil ve bunu acilen düzeltmeliyiz” diye konuştu.

Tribünler ve cezalar eleştirildi

Taraftar desteğine de değinen Stoilov, tribün doluluk oranının istenilen seviyede olmadığını belirtti. Alınan cezaların takımı olumsuz etkilediğini dile getiren teknik direktör, “Bugün yaklaşık 5 bin taraftarımız yoktu. Önceki maçlarda bu sayı 18 bine kadar çıkmıştı. Taraftar desteği bizim için çok önemli. Bu durumun tekrar yaşanmamasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Oyuncularımız yüzde 100’e dönmeli”

Galibiyete rağmen performans çıtasının yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Stoilov, “Oyuncularımız sahada yaklaşık yüzde 80 performans sergiledi. Bizim hedefimiz bu seviyeyi tekrar yukarı çekmek. Bunu kısa sürede başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Hakem yorumu yapmadı, eksiklere dikkat çekti

Gelecek maçlar öncesi cezalı oyunculara da değinen Stoilov, hakemlerle ilgili konuşmayı tercih etmediğini belirtti. Sürekli oynayan iki savunma oyuncusunun cezalı duruma düşmesinin kendileri için dezavantaj olduğunu ifade eden teknik adam, kadrodaki diğer stoperlerin bu durumu fırsata çevirebileceğini söyledi.

“Bu durumu aşacak güce sahibiz”

Eksiklere rağmen kadroya güvendiğini dile getiren Stoilov, “Futbolda bu tür zorunlu değişiklikler olabiliyor. Yerlerine oynayacak oyuncularımız daha önce de iyi performanslar sergiledi. Zor bir maç öncesi olsa da çekinecek bir durum yok” diyerek sözlerini tamamladı.