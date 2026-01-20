Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin 2025 güz dönemi boyunca ürettiği çalışmalar, Konak Modern Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Etkileşim tasarımı, dijital illüstrasyon ve fotoğrafçılık dersleri kapsamında hazırlanan eserler, “Görünmez Katmanlar” başlığı altında tek bir sergide bir araya getirildi.

Üç ders, tek sergi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen sergi, üç farklı dersin çıktılarından oluşan çalışmaları aynı çatı altında topladı. Sergi açılışına Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, akademisyenler, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Topluma hizmetin önemli bir parçası”

Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim ve yenilikçilikle sınırlı bir rolü olmadığını vurguladı. Kazançoğlu, sanata ve kültüre verilen desteğin topluma hizmet anlayışının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Yaşamın katmanlarına farklı bir bakış

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş ise serginin, farklı paydaşların emeğiyle ortaya çıkmasının anlamlı olduğunu belirtti. Alankuş, iletişim disiplininin temel görevlerinden birinin yaşamın içindeki görünmeyen katmanları görünür kılmak olduğunu dile getirerek, öğrencilerin bu bakış açısını çalışmalara başarılı şekilde yansıttığını söyledi.

Kolektif üretim vurgusu

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Aytemiz de serginin, öğretim elemanları ve öğrencilerin ortak çalışmasının ürünü olduğunu kaydetti.

Aytemiz, “Görünmez Katmanlar” sergisinin, fakültede yürütülen üç ders kapsamında geliştirilen çok bileşenli öğrenci çalışmalarını bir araya getirdiğini ifade etti. Serginin, Konak Belediyesi, Konak Modern Sanat Merkezi, İzmir Art ve Studio No25’in katkılarıyla hayata geçirildiği bildirildi.