Son Mühür- Türkiye, 2026 yılının ilk gününe vicdanları sarsan bir bebek ölümüyle uyandı. İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan olayda, henüz 2 aylık bir bebek evinde cansız halde bulundu. Olayla ilgili anne, baba ve anne-baba olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

“Bebeğim nefes almıyor” diyerek yardım istedi

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre; 19 yaşındaki anne Y.Y., 31 Aralık akşam saatlerinde acil yardım hattını arayarak “Bebeğim nefes almıyor” ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri eve ulaştığında acı tabloyla karşılaştı

Eve giren sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, bebeğin fiziksel durumu ekipleri dehşete düşürdü.

Doğduğundan daha zayıf hale gelmiş

5 Kasım’da 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin, yaklaşık iki aylık süreçte kilo almak bir yana ciddi şekilde zayıfladığı tespit edildi. İncelemede, bebeğin karnının içeri çöktüğü ve kilosunun yaklaşık 2 kiloya kadar düştüğü belirlendi.

Anne ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi

Olayın ardından polis ekiplerince ifadesi alınan anne Y.Y.’nin sözleri, olayın basit bir ihmal olmadığını ortaya koydu.

Genç annenin emniyette verdiği ifadede şu cümleleri kullandığı öğrenildi: “Son 3 gündür bebeği beslemedik. Bebeğim dün öldü.”

Aile gözaltında: suçlama “kasten öldürme”

Anne Y.Y., imam nikahlı eşi ile birlikte Y.Y.’nin anne ve babası olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık, olayın niteliğini “kasten öldürme” suçu kapsamında değerlendirdi ve soruşturma bu çerçevede derinleştirildi.

Evde delil toplandı, tıbbi kayıtlar dosyaya girdi

Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparak delilleri topladı. Tanık beyanları, hastane kayıtları ve bebeğe ait tüm tıbbi evraklar soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.