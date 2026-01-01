Son Mühür - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. Etkinlik, İstanbul’un simgelerinden Galata Köprüsü’nde sabah namazının ardından gerçekleşti.

Buruk’tan dayanışma mesajı

Yürüyüş sırasında açıklama yapan Buruk, Türk halkının Filistin’e verdiği desteği vurguladı. Deneyimli teknik adam, “Türk halkı olarak Filistin halkının her zaman yanındayız. Bu etkinlik ile destek olmak istedik” ifadelerini kullandı.

On binler bir araya geldi

Yeni yılın ilk gününde düzenlenen etkinlik, sabah namazının ardından camilerden çıkan vatandaşların katılımıyla yoğun ilgi gördü. Gazze’de yaşanan insani krizine dikkat çekmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.