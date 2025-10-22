Son Mühür- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 yılı asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, kamudaki israf ve gereksiz harcamaların azaltılması durumunda asgari ücretin işverene ek yük getirmeden 45 bin TL seviyesine çıkarılabileceğini savundu.

Erbakan, yaptığı değerlendirmede, sadece faiz giderlerinden tasarruf edilmesiyle dahi bu artışın mümkün olacağını belirterek, "Kamudaki gereksiz harcamalar kısıldığında, faize ayrılan yıllık 2 trilyon TL’nin çok küçük bir kısmıyla bile asgari ücret rahatlıkla 45 bin TL’ye ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Adil ücret vurgusu

Asgari ücret rakamını belirlerken enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarını göz önünde bulundurduğunu söyleyen Erbakan, iki asgari ücretlinin toplam gelirinin bir hanenin yoksulluk sınırını karşılaması gerektiğini vurguladı. Erbakan, bu bağlamda 45 bin TL’yi “adil bir rakam” olarak nitelendirdi.

Ali Babacan: En az 33 bin TL olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise farklı bir hesaplama ortaya koydu. Haberler.com stüdyosunda açıklamalarda bulunan Babacan, TÜİK verilerinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek, mevcut asgari ücretin en az 33 bin TL seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Babacan, hesabını şu şekilde özetledi: "Geçen yıl uygulanan yüzde 15 artışa, bu yılın enflasyon oranı eklendiğinde toplam yüzde 45 artış ortaya çıkıyor. Ekonomik büyümeden kaynaklı yüzde 5’lik payı eklediğimizde ise toplamda yüzde 50’lik bir artış gerekiyor. Mevcut 22 bin TL’lik ücretin en az 33 bin TL’ye çıkarılması lazım."

Enflasyon verileri belirleyici

Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının güvenilirliğini sorgulayarak, “Bu hesap TÜİK’in verilerine dayanıyor. Ancak gerçek enflasyonu ortaya koyacak mekanizmalar oluşturulmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Siyasi partiler tarafından farklı önerilerle gündeme getirilen asgari ücret konusu, Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde kamuoyunun ilgisini artırıyor. Ekonomistler, nihai rakamın enflasyon ve büyüme verilerinin açıklanmasının ardından netleşeceğini ifade ediyor.