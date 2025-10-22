Olay 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Melike G., altı arkadaşıyla birlikte Taksim’deki bir korku evine gitti. Grup, görevli personele “temas edilmeden korkutulmak istediklerini” belirtti.

Çalışanlar da bu talebi kabul etti. Ardından yedi kişilik gruptan altısı, sırayla korku odalarına girdi. Ancak Melike G. için seans korku yerine şiddet sahnesine dönüştü.

Saçından tutup yere yatırdı, elektroşok uyguladı

Genç kadının ifadesine göre, odasına giren 18 yaşındaki çalışan Baran T., Melike G.’yi saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı.

Daha sonra çenesini, boynunu ve ensesini sıkarak zorla etkisiz hale getirdi. Çalışanın, elindeki cihazla kadına elektroşok uyguladığı da öne sürüldü.

O anlar, işletmenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Seansın ardından korku evinden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı.

Genç kadın şikayetçi oldu

Yaşadığı travma sonrası Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran Melike G., korku evi çalışanından ve işletmeden şikayetçi oldu.

“Temas edilmemesini istediğim halde saldırıya uğradım” diyen genç kadının şikayeti üzerine Beyoğlu Güven Timleri devreye girdi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın sorumlusu olduğu belirlenen çalışan Baran T.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çalışan serbest kaldı

Emniyetteki ifadesinde işletmeye gelen müşterilere “temaslı korku konsepti” hakkında önceden bilgi verildiğini ileri süren Baran T., “kasten yaralama” suçlamasıyla adli işlem yapılarak savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Baran T. adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı.

İşletme zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ile Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası söz konusu korku evinde inceleme yaptı.

İşletmenin gerekli güvenlik koşullarını ihlal ettiği ve müşteri güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle zabıta ekiplerince mühürlenmesine karar verildi.