Manisa'nın Saruhanlı ve Sarıgöl ilçelerinde, sahipsiz sokak hayvanlarının kontrol altına alınması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, yeni sokak hayvanları yasasının getirdiği zorunluluklar doğrultusunda hız kazandı. Her iki ilçe belediyesi de, sokak köpeklerini toplayarak barınaklarda kapsamlı bakım, tedavi ve kısırlaştırma uygulamaları gerçekleştiriyor.

Saruhanlı'da toplanan köpekler doğal yaşam alanına sevkediliyor

Saruhanlı Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yerinde inceleyen heyette, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel yer aldı. Heyet, Hacımusa Mahallesi yolu üzerindeki yeni inşa edilen Doğal Yaşam Alanı'nı ve İstasyon Mahallesi'ndeki Geçici Köpek Barınağı'nı ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre, belediye ekiplerince güvenli bir şekilde toplanan sokak köpekleri, öncelikle Geçici Barınak'ta veteriner hekimler tarafından kısırlaştırma ve tüm tedavi işlemlerinden geçiriliyor. Bakımları tamamlanan bu hayvanlar daha sonra, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve daha geniş bir alana yayılan Doğal Yaşam Alanı'na sevk ediliyor. Ziyaret sırasında Kaymakam Acar, can dostlarla yakından ilgilenirken, bu hassas çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Sarıgöl Belediyesi'nden güvenli toplama ve 24 saat kontrol

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, yeni sokak hayvanları yasasının belediyelere getirdiği önemli yükümlülükleri hatırlatarak, ilçelerindeki uygulamalara dair detaylı bilgi verdi. Başkan Akdeniz, yasayla birlikte başıboş hayvanların toplanmasının zorunlu hale geldiğini belirtti ve hayvan dostu bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

Başkan Akdeniz, hayvan toplama sürecinde kullanılan yöntem hakkında özellikle bilgi vererek, "Can dostlarımızı sokaklardan toplarken, yaralanmalarını engellemek amacıyla fişek yerine uyuşturuculu enjektör kullanıyoruz. Etkisini gösteren hayvanları Yeşiltepe Mahallesi'ndeki yeni hayvan barınağımıza güvenle naklediyoruz" dedi.

Barınaktaki yaşam şartlarının iyileştirildiğini vurgulayan Başkan Akdeniz, şunları ekledi: "Günlük temizlik ve beslenme rutinleri düzenli olarak yapılıyor, veteriner hekim kontrolünde tüm tedavi ve bakımları üstleniliyor. Barınağımızı güvenlik kamerasıyla 24 saat kontrol altında tutuyoruz. Hayvan sahiplenmek isteyen veya barınağımızı ziyaret etmek isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız her zaman açıktır."