Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün sabah saatlerinde meydana gelen elim bir trafik kazasında, ekip aracında bulunan trafik polislerinden Ali Barut (34) şehit oldu, meslektaşı Hatice Ü. (24) ise ağır yaralandı. Olay, dün saat 07.30 sularında Alaşehir-Sarıgöl kara yolu üzerindeki Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde yaşandı.

Park halindeki TIR'a çarpan ekip aracı dorsenin altına girdi

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Hatice Ü. yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, Alaşehir'den Sarıgöl istikametine seyir halindeyken yol kenarında park halinde duran 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına giren araçta bulunan polis memurlarından Ali Barut olay yerinde şehit oldu. Polis memuru Hatice Ü. ise araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Ağır yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor

Çevredeki vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine kaza mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden genç polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şehit Ali Barut son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası, 10 yıllık polis memuru Şehit Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde resmi bir tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı, memleketi Salihli'nin Kapancı Mahallesi’nde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Öte yandan, olayın hemen ardından bir iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı ve kazanın gerçekleşme anları saniye saniye görüntülendi.