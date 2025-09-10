Son Mühür- Yaklaşık 80 bin taksici, dolmuşçu ve servisçi artık hem Gelir Vergisi hem de Katma Değer Vergisi (KDV) ödeyecek. Bu kapsamda fiş kesme zorunluluğu getirilecek, esnaf her ay KDV beyanı yaparak devlete yüzde 20 oranında vergi aktaracak. Ayrıca beyanname harçları ve muhasebeci ücretleri de yeni giderler arasında yer alacak.

Ulaşım maliyeti artacak

Vergi yükünün ciddi oranda artması nedeniyle esnafın maliyetlerini yolcu ücretlerine yansıtması bekleniyor. Böylece taksi, dolmuş ve servis ücretlerine yeni yıl itibarıyla yüksek oranlı zamların gelmesi kaçınılmaz görünüyor.

Basit usul sona erdi

Büyükşehirlerdeki şoför esnafı bugüne kadar basit usulde vergilendirilerek fiilen herhangi bir vergi ödemezken, yeni sistemle birlikte bu avantaj ortadan kalkıyor. Düzenleme sadece büyükşehirlerle sınırlı tutulurken, diğer illerdeki taksici ve minibüsçüler basit usulde kalmaya devam edecek.

Vergi oranı sıfırdan yüzde 50’ye

Yeni sistemle birlikte esnafın ödeyeceği vergi sıfırdan yüzde 50 seviyelerine kadar çıkacak. Örneğin yıllık 600 bin lira net kazanç sağlayan bir taksici, artık yaklaşık 142 bin lira Gelir Vergisi, 120 bin lira KDV ve 30 bin lira stopaj ödemek zorunda kalacak.