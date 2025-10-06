Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanında sergilediği zayıf performansla eleştirilen Karşıyaka, evinde çıktığı ikinci maçta taraftarını sevindirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, Merkezefendi Belediyesi Basket’i 76-69 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yeni transferler fark yarattı

Maçtan sadece üç gün önce kadroya katılan yeni transfer Cameron Young, 17 sayıyla dikkat çekerken; Moore ve Manning 18’er sayılık katkı sağladı. Özellikle ikinci periyottan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Karşıyaka, zaman zaman farkı korumakta zorlanmasına rağmen maçı bırakmadı.

“Kötü görüntüyü sildik”

Takımıyla ilk galibiyetini alan antrenör Faruk Beşok, mücadele sonrası yaptığı açıklamada takımın toparlanma sinyali verdiğini belirtti. Beşok, “İlk haftaki kötü görüntümüzü temizledik. Bu kez sahaya görmek istediğimiz enerjiyi koyduk. Taraftarın desteği bizim için çok önemliydi. Açığımızı, eksiklerimizi onların desteğiyle kapatırız,” dedi.

Young ilk maçında umut verdi

Yeni transfer Cameron Young’un kısa sürede takıma adapte olduğuna dikkat çeken Beşok, “Young üç gün önce geldi ama iyi katkı verdi. Egemen sakatlığı nedeniyle yeterince çalışamadı, fiziksel olarak henüz tam hazır değil. Önümüzdeki haftalarda ondan da daha fazla katkı bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanı öncesi moral oldu

Sezona iyi başlayamayan yeşil-kırmızılı ekip, bu galibiyetle hem taraftarının gönlünü kazandı hem de önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe Beko deplasmanı öncesinde moral depoladı. Beşok, “Karşıyaka’nın karakteri savaşmaktır. Bunu sahaya yansıttığımız için mutluyum,” diyerek sözlerini tamamladı.