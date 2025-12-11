Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK, EGEŞEHİR ve İZFAŞ şirketlerinde yaşanan ödeme krizi nedeniyle işçilerin başlattığı eylemler dördüncü gününde devam ediyor. Her gün sabah saatlerinde yürüyüş gerçekleştiren işçiler, öğleden sonra Basmane Kapısı’nda kurdukları çadırda nöbet eylemini sürdürüyor. Bugün saat 16.00’da İzmir Barosu, TMMOB, Tabipler Birliği, KESK ve Türk-İş Bölge Başkanlığı temsilcilerinden oluşan heyet, dayanışma amacıyla DİSK’in çadırını ziyaret ederek işçilere destek verdi.

Çakmak: Havuz sistemini derhal noktala

Konuşmasında havuz sistemi üzerinden Cemil Tugay’a yüklenen Türk İş İzmir Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Mücadelemizi İzmir’e yakışan şekilde burada beraberiz. biz et tırnağız. Birbirimizden ayrılamayız. Biz biz olursak kazanırız. Büyükşehir belediye başkanına sesleniyorum. Havuz sistemini derhal noktala. Biz de Büyükşehir’e bağlı olan sendikalarımızla birlikte ortak anlaşmalarımız var. Günü geldiğinde bu ucube sistemi kaldırmak için mücadele edeceğiz. Bu bir moobingtir, işkencedir, evdeki ailenin psikolojisini bozmaktır. Biz kentimize en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. Bu sistemi ya kaldıracaklar, ya kaldıracaklar” dedi.

Ayhan: Üzerime düşeni yaparız

DİSK’e yaptığı ziyarette konuşan Tabipler Birliği Başkanı Fahri Yüce Ayhan,” Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Süreç en sağlıklı şekilde ilerlemeli. Herkesin hak ettiği ücret ve koşullarda çalışmasını diliyorum” dedi.

Yılmaz: Disk emek mücadelesinde önemlidir

DİSK’in önemine dikkat çeken Baro Başkanı Sefa Yılmaz, “ Biz dün temsilcilerle bir araya geldik. İzmir özelinde nasıl yol çizilir hakkında görüşme yaptık. İnsan hakları üzerinden 70 yol geçmiş biz hala bunun tartışmasını yapıyoruz. Bazı hukuksuzlukları hepimiz biliyoruz. Örgütlü mücadelenin olduğu yerde hakların yerine getirilmesi hakkında önemli olduğunu İzmir emek ve demokrasi güçlerinin çalışmasında çok gördüm. Disk emek mücadelesinde çok önemlidir. İzmir, Türkiye özelinde çalışma barışını sağlamak istiyorsak oturup yol haritasını belirlemek gerekir. Dayanışmayı her zaman yüceltir ve güçlendiririz” diye konuştu.

TBMMOB Aykut Akdemir ise yaptığı konuşmada, “Üzerimize ne düşüyorsa yapmak için buradayız. Haklı mücadelenizde başarılar diliyorum” dedi.

Yüce: Tugay saldırılarına devam ediyor

Cemil Tugay’ın bugün sendika hakkında yaptığı konuşmaya değinen KESK Dönem Sözcüsü Başak Edge Yüce, “bu şehrin belediye başkanı Cemil Tugay göreve geldiği günden bu güne saldırılara hız kesmeden devam ediyor. İşçilere kamu emekçilerine saldırılarından vazgeçmiyor. Bugün Cemil Tugay bir açıklama yapmış. Sendikalar asgari ücret ile uğraşsın demiş. Biz asgari ücrete karşı mücadele ediyoruz. Havuz sistemi kalksın, alacaklar derhal ödensin, işçiler geri işe alınsın. Birleşe birleşe kazanacağız” şeklinde konuştu.