TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve hedefiyle yoluna devam eden Menemen Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor karşısında uzatma dakikalarında yediği golle büyük bir fırsatı kaçırdı.

90+6’ncı dakikada kalesinde gördüğü golle mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Üst sıralarda geriye düştü

Galibiyetin kapısından dönen Menemen FK, aldığı bu beraberliğin ardından puanını 14’e yükseltti ancak Play-Off hattında 4’üncü sıraya geriledi. Taraftarlar, kaçan galibiyetin ardından uzun süre stattan ayrılmayarak futbolculara moral verdi.

“Kazanmaya çok yakındık”

Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Bilal Kısa, kaçan galibiyetin kendilerini üzdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Son saniye golü bizi gerçekten çok üzdü. Kazanmaya çok yakınken 1 puana razı olduk. Ancak mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Zirve yarışında sonuna kadar olacağız.”

Zirve mücadelesi devam ediyor

Menemen FK, ligin 9’uncu haftasında deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak. Teknik ekip, savunma hatalarına dikkat çekerek son dakika gollerinin tekrar etmemesi için hafta boyunca özel antrenman programı uygulayacak. Sarı-lacivertliler, hedeflerinden sapmadan zirve yarışında güçlü kalma mesajı verdi.