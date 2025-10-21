İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu gündeminde yer alan ve trafik cezalarında önemli artışlar öngören kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirdi. 36 maddeden oluşan bu teklifle asıl hedeflerinin can kaybını azaltmak ve kalıcı bir trafik kültürü inşa etmek olduğunu vurguladı.

Caydırıcılık, trafik kültürünün temel taşı olacak

Bakan Yerlikaya, düzenlemelerin temel felsefesini caydırıcılık üzerine kurduklarını belirterek, "Caydırıcılık, trafik kültürünün yerleşmesini ve sağlamlaşmasını sağlayan en kritik yapı taşıdır. Trafik güvenliğini sağlamada, sürücülerin kurallara riayet etmesini temin etmek ve ihlalleri en aza indirmek için alınan caydırıcı önlemler hayati önem taşımaktadır," dedi. Yerlikaya, trafik cezalarını salt bir yaptırım aracı olarak değil, toplumsal güvenli yaşam kültürünü güçlendiren çok katmanlı, stratejik bir mekanizma olarak görme gerekliliğini ifade etti. Yerlikaya, etkin ve adil bir ceza sisteminin, bireylerin kurallara saygısını yükselteceğini, sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde dönüştüreceğini ve en önemlisi ölümlü kazaların önüne geçeceğini dile getirdi.

Toplum, kuralların takip edilmesini istiyor: Af karşıtı net durum

Trafik kazalarında günlük ortalama 17,4, yıllık ise 6 bin 351 insanın hayatını kaybettiği bir ortamda bu teklifi hazırlarken ön yargıdan uzak durduklarını belirten Bakan Yerlikaya, cezaların yüksekliğine rağmen toplumsal direnç olmadığını kaydetti. "Anketler ve nabız yoklamaları gösteriyor ki, toplumun yüzde 85’in üzerinde bir oranı, yolun en iyi standartlarda olmasını ve kuralların içselleştirilerek doğru denetlenmesini talep ediyor. Direnç kesinlikle yok," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yasanın yürürlüğe girdikten sonra cezalara af gelip gelmeyeceği yönündeki bir soruya ise net bir yanıt verdi: "Caydırıcılığın en büyük düşmanı aftır. Af olduğu an caydırıcılığı tamamen ortadan kaldırmış oluruz. Bu iki kavram birbiriyle zıt kutuplardır." Bakan, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik teklifinin AK Parti grubunun inisiyatifiyle hazırlandığını ve 1 Ocak 2026’da uygulamaya konulacağını sözlerine ekledi. Cezaların yüksekliğine gelen eleştirilere de cevap veren Yerlikaya, "Bizim, cezalardan bir 'ciro' elde etmek gibi bir amacımız yok. Buradan gelecek paraya da ihtiyacımız yok. Esas amaç, kurallara uymayanların yol açtığı can kayıplarını durdurmaktır," dedi.

Cezalar sertleşiyor: İhlal başına yüksek miktarlar geliyor

Teklifle birlikte trafik kurallarını hiçe sayan eylemlere yönelik ağır cezalar dikkat çekiyor. Örneğin; saldırı amacıyla araçtan inmeye 180 bin TL para cezası ve 60’ar gün trafikten men, düğün konvoyuyla yol kapatmaya 90 bin TL ceza, bu ihlalin otoyolda yapılması halinde cezanın iki katına çıkması öngörülüyor. Trafikte makas atmaya 90 bin TL, drift yapmaya 140 bin TL ve 'Dur' ihtarına uymamaya ise 200 bin TL para cezası uygulanacak.

Diğer önemli düzenlemeler arasında: Alkollü araç kullanımında ilk tespitte 25 bin TL ve 6 ay ehliyet geri alma, üçüncü ihlalde ise 150 bin TL para cezası ile 5 yıl ehliyet geri alma cezası yer alıyor. Cep telefonu kullanmaya 5 bin TL ile başlanacak, aynı yıl içindeki üçüncü ihlalde bu miktar 20 bin TL’ye ulaşacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ilk seferde 5 bin TL, üçüncüsünde ise 15 bin TL olacak. Ayrıca, ambulans ve itfaiyeye yol vermemeye 46 bin TL gibi yüksek bir ceza getirilirken, sosyal medyada kural ihlalini övenlere 25 bin TL para cezası uygulanması da teklifin dikkat çeken maddelerinden biri oldu.

Trafik güvenliğini artıracak iki yeni uygulama yolda

Bakan Yerlikaya, trafik denetimlerini desteklemek amacıyla iki yeni mobil aplikasyon üzerinde çalıştıklarını da duyurdu. Yeni uygulamalardan biri olan radar uygulaması sayesinde, sürücüler güzergahlarındaki radar varlığını görecek ancak kesin konumlarını bilemeyecek. Diğer uygulama olan 'Gereği Yapıldı' ise vatandaşların trafikte veya çevrede gördüğü olumsuz durumları (asayiş ve trafik ihlalleri) çekip Kuruma iletebilmesini sağlayacak ve böylece anında müdahale mekanizması kurulacak.