Son Mühür- Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün yeni sezonuyla birlikte programda yaşanan gerginlikler yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Dijital platformda yayınlanan son bölümde ortaya çıkan kavga anları, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşıldı.

Program yeniden ilgi odağı oldu

Bir dönem televizyon ekranlarında büyük ses getiren Kısmetse Olur, dijital yayın döneminde de popülerliğini sürdürüyor. Son günlerde art arda yaşanan tartışmalar, programı sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri haline getirdi.

Perinaz ve Mustafa arasında kriz

Gelin adayı Perinaz ile damat adayı Mustafa arasında yaşanan gerginlik, stüdyo atmosferini bir anda değiştirdi. Perinaz’ın tanıma yolunda olduğu Kerem ile tartışan Mustafa, kısa sürede tansiyonu yükseltti. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Perinaz, Mustafa’ya tokat attı.

Kavga görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı

Stüdyoda diğer yarışmacıların araya girmesiyle olay kontrol altına alınsa da yayımlanan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Tokat anı kısa sürede sosyal medya platformlarında gündeme yerleşerek geniş kitlelerin tepkisini çekti.