Son Mühür- Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında otel görevlisi Lara G.’nin suç duyurusu sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları destekleyen herhangi bir delil bulunmadığını belirterek dosyayı takipsizlik kararıyla kapattı.

İddialar Mayıs ayında gündeme gelmişti

Otel çalışanı Lara G., Sarıoğlu’ndan hamile kaldığını ve baskı altında gebeliğini sonlandırdığını öne sürerek savcılığa başvurmuştu.

Delil yetersizliği vurgulandı

Soruşturma sürecinde tarafların ifadeleri, kayıtlar ve sunulan belgeler detaylı şekilde incelendi. Sabah’ın haberine göre savcılık, Lara G.’nin iddialarını doğrulayacak somut bir bulguya rastlamadı. Tüm incelemelerin ardından Sarıoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Takipsizlik kararı nedir?

Takipsizlik kararı, dosyada suç işlendiğine dair yeterli kanıt bulunmadığını ve yargılamaya gerek olmadığını ifade ediyor. Böylece Sarıoğlu hakkındaki soruşturma resmi olarak sona erdi.