Son Mühür- Üç yıllık ilişkilerini beklenmedik bir şekilde noktalayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı hakkında ortaya atılan iddialar konuşulmaya devam ediyor. Ayrılığın ardından “güven problemi” yaşandığı yönündeki söylentiler sürerken, Sabancı’nın fenomen Naz Şahin ile görüntülenmesi sosyal medyada yeni tartışmalar başlattı.

Evlilik beklenirken ayrılık geldi

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sosyetik isim Hakan Sabancı, yaklaşık üç yıl boyunca sürdürdükleri ilişkide sık sık birlikte seyahat ediyor ve özel anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu. Çevreleri tarafından evlilik yolunda ilerlediği düşünülen ilişki, sürpriz bir kararla sona erdi.

Ayrılığın nedeni olarak ‘güven’ iddiası öne çıktı

Ayrılık sonrası ortaya atılan iddialara göre çift, ilişki içinde güven konusunda sorunlar yaşamaya başladı. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Erçel’in bu konuda hissettiği rahatsızlığı dile getirdiğini ancak Sabancı’dan net bir karşılık alamadığını iddia etti. Bu süreçte duygusal olarak yıpranmak istemeyen Erçel’in zamanla ilişkiden uzaklaştığı ve bitirme kararı aldığı öne sürüldü.

Sabancı’nın yeni görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti

Ayrılığın yankıları sürerken Hakan Sabancı, DJ Mahmut Orhan’ın eski sevgilisi ve sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile birlikte görüntülendi. @gossippasta adlı Instagram sayfasında paylaşılan görüntülere göre ikili, birlikte alışveriş yaparken kameralara yansıdı.

‘Çabuk unuttu’ yorumları gündem oldu

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı Sabancı’nın kısa sürede başka biriyle görüntülenmesini tartıştı. Paylaşımlar altında “Hande Erçel’i çabuk unuttu” şeklindeki yorumların dikkat çektiği görüldü.