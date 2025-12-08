Son Mühür- Son dönemin çıkış yapan isimlerinden Sümeyye Aydoğan, oyunculuk gelirini farklı bir alanda değerlendirme kararı aldı. 26 yaşındaki oyuncu, organik tarım yapmak için büyük bir yatırım yaptı.

Çanakkale’de 15 milyon TL değerinde tarla satın aldı

Hürriyet’in haberine göre; Aydoğan, ailesinin yaşadığı Çanakkale’de 15 milyon TL değerinde geniş bir arazi satın aldı.

Bu adım, genç oyuncunun sürdürülebilir yaşam odaklı uzun vadeli planlarının başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülebilir bir yaşam projesi başlatıyor

Aydoğan, satın aldığı arazide ailesiyle birlikte organik üretime geçmeyi planlıyor. İlk aşamada kendi ihtiyaçlarını karşılayacak üretim yapılacak.

Organik ürünlerin ticaretine yönelmeyi hedefliyor

Ailenin sonraki hedefi ise üretimi büyüterek organik ürünlerin ticaretine adım atmak. Projenin zamanla profesyonel bir tarım girişimine dönüşmesi bekleniyor.

Oyunculuk kariyeri hız kesmiyor

Duy Beni ve Taçsız Prenses projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aydoğan’ın, iki farklı dijital platformla yeni projeler için görüştüğü öğrenildi.