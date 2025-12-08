Son Mühür- Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan Nesrin Ulus, 10 bin TL değerindeki “Hangisi Türkiye’dedir?” sorusunda zorlandı. Şıklarda Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü yer aldı.

Soruda kararsız kalan Ulus, kararını netleştirmek için seyirci jokerini kullanma kararı aldı.

Seyirciden yüzde 100 aynı yanıt

Joker hakkının devreye girmesiyle stüdyodaki seyirciler, yüzde 100 oranla “C şıkkı Valens Su Kemeri” yönünde oy verdi. Bu sonuç stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.

“Seyirciye güvenmiyorum”

Oy sonuçları açıklandıktan sonra Nesrin Ulus, karar vermeden önce dikkat çeken bir ifade kullandı: “Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum.”

Bu söz hem stüdyoda hem de sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu.

Yarışmadan 100 bin TL ile ayrıldı

Tereddüt yaşamasına rağmen Nesrin Ulus, “C şıkkı Valens Su Kemeri” diyerek soruya doğru yanıtı verdi. Yarışmacı, ilerleyen turlarda da başarılı olarak yarışmayı 100 bin TL ödülle tamamladı.