Son Mühür- Konser iptal sürecini başlatan isim Blok3 oldu. Ünlü rapçi, Türkiye’nin dört bir yanında Aralık ayında planlanan etkinliklerini sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini belirterek ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Ati242 ailesinin sağlık sorunlarına işaret etti

Blok3’ün ardından benzer bir duyuru Ati242’den geldi. Rapçi, ailesindeki sağlık problemleriyle ilgilenmesi gerektiğini vurgulayarak konserlerine kısa süreli ara verdiğini duyurdu.

“Sosyal medya artık bana zarar veriyor”

İptal dalgasına son olarak Emirhan Çakal katıldı. Çakal, yaptığı paylaşımda sosyal medyanın psikolojik etkilerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



"Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor."

Üç ismin iptal etmesi tartışma yarattı

Türkçe rapin üç popüler isminin kısa süre içinde benzer açıklamalarla sahne takvimlerini durdurması, müzik dünyasında soru işaretlerine neden oldu. Hayranlar, iptallerin ardındaki gerçek sebebi merak ediyor.

Yasaklı madde incelemesi iddiası

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik, iptallerin arkasında sağlık gerekçelerinden daha farklı bir neden olabileceğini öne sürdü. Şenlik’in iddiasına göre, daha önce bazı ünlü isimler hakkında yürütülen yasaklı madde kullanımına yönelik inceleme, bu kez söz konusu rapçilere yönelik başlatıldı.

Bu kapsamda ünlü isimlerin konser iptallerinin, devam eden inceleme süreciyle bağlantılı olduğu iddia edildi.