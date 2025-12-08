Rap dünyasında peş peşe konser iptalleri: Hayranlar endişeli

Son Mühür- 2025 yılının en çok dinlenen rapçilerinden Blok3, hayranlarını şaşırtan bir açıklamayla sahne programına ara verdiğini duyurdu.

Spotify listelerinde zirveye yerleşen ünlü rapçi, yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde planlanan konserlerini bir süreliğine ertelediğini belirtti. Yeni tarihlerle ilgili duyurunun daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Ati242 ailevi sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara verdi

Blok3’ün açıklamasının hemen ardından Ati242 de sosyal medya hesabından benzer bir paylaşımda bulundu. Rapçi, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal ederek sahneye bir süre ara vereceğini aktardı. Açıklama, takipçileri arasında endişe yarattı.

Çakal sosyal medyadan uzak duracağını ima etti

Rap dünyasının popüler isimlerinden Emirhan Çakal da kişisel hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. “Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor.” ifadelerini kullanan Çakal, platformdan bir süre uzak duracağının sinyalini verdi.

Üç rapçinin arka arkaya yaptığı paylaşımlar, müzik dünyasında merak ve endişe yarattı. Hayranlar, sanatçıların sağlık durumları ve ertelenen konserlerle ilgili gelecek yeni bilgilendirmeleri bekliyor.